ВНО-2018: какие новшества ввели во вступительную кампанию

В 2018 году при поступлении будут засчитываться сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов, кроме сертификатов по иностранным языкам.

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время пресс-конференции на тему "Вступление-2018", отмечает "Народная правда".

"Подготовку ко вступительной кампании мы начали еще осенью 2017 года. 13 октября 2017 года мы утвердили соответствующие условия приема на обучение в заведения высшего образования. В этом году новаций меньше, если сравнивать последние несколько лет, но они есть. В основном они направлены на совершенствование или шлифовку тех нововведений, которые мы внедрили в прошлом году", – подчеркнула Лилия Гриневич.

Внедрили следующие 6 новаций:

1. Для специальностей унифицированы обязательные предметы ВНО. Если предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким предметам засчитывать в заведение, то в этом году все унифицировано под каждую конкретную специальность. То есть уже не может быть так, что для поступления на "Журналистику" в вуз в Киеве нужен один перечень результатов ВНО, а для вуза в Николаеве – другой. Конкретный список определен условиями приема.

Лилия Гриневич объяснила, что такая новация нужна для того, чтобы облегчить абитуриенту сознательный выбор того, по каким предметам он сдает ВНО, в зависимости от специальности, на которую стремится вступить. Условиями приема определен перечень конкурсных предметов в формате "Украинский язык и литература" – обязательный для всех поступающих, второй предмет – фиксированный, третий предмет – абитуриент выбирает из двух альтернативных. Это не касается небюджетных конкурсных предложений, для которых перечень конкурсных предметов определили вузы.

2. Будут засчитываться сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов (по иностранным языкам – только 2018 года).

По словам министра образования и науки, последние годы Украинский центр оценивания качества образования делает тесты таким образом, чтобы они были сопоставимы между собой. Это позволило в нынешней вступительной кампании засчитывать результаты сразу 3 лет – 2016, 2017, 2018. Исключением будет только ВНО по иностранному языку, поскольку в этом году формат теста был изменен – в него добавили аудирование.

3. Региональный, сельский и отраслевой коэффициенты изменены по результатам вступительной кампании 2017 года. Конкурсный балл будет рассчитываться традиционно, по формуле. Механизм коэффициентов работает таким образом, что он умножается на общий результат абитуриента.

Так, коэффициенты распределены таким образом:

Региональный коэффициент:

для вузов Киева составит 1 (то есть в случае поступления в заведения столицы абитуриент не будет получать никаких дополнительных баллов);

для вузов в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных учреждениях высшего образования – 1,04;

в других случаях – 1,02.

Сельский коэффициент (для поступающих, которые зарегистрированы в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о поступлении и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в школах, находящихся на территории сел):

увеличен для абитуриентов на аграрные специальности – для них он составит 1,05;

на другие специальности будет равен 1,02.

Отраслевой коэффициент (для специальностей, которым предоставляется особая поддержка):

составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления по второй приоритетности.

4. Уменьшили количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе на бюджетное место – с 9 заявлений на 4 специальности в 2017 году, до 7 заявлений на 4 специальности в 2018 году.

В этом году для конкурса на бюджетное место поступающие на бакалавриат будут подавать 7 заявлений на 4 специальности, что на 2 заявления меньше, чем в прошлом году. Мы это сделали для того, чтобы поступающие сознательнее относились к своему выбору. Опыт 2017 года показывает, что поступающие часто отказываются от бюджетного места, которое получили по 9 приоритету, и выбирают контракт,

– отметила министр.

5. Установлено минимальное количество баллов – 150 – по второму и третьему конкурсным предметам для поступления на 3 медицинские специальности: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".

Это было очень конкретное требование Министерства здравоохранения, которое ответственно за все медицинские вузы. Как вы, возможно, помните, эту новацию хотели ввести еще в 2017 году, но объявили о ней поздно, и абитуриенты не имели возможности учитывать это требование при планировании того, какие ВНО сдавать и какие специальности выбирать,

– резюмировала Гриневич.

6. Вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна введены творческие зачеты.

Министр образования и науки отметила, что фундаментальное различие заключается в том, что творческий зачет это, по сути, допуск к конкурсу. То есть человек получает зачтено или не зачтено, а дальше конкурс происходит среди допущенных лиц, но по результатам исключительно внешнего независимого оценивания. Это помогает избежать ряда злоупотреблений, а также снять излишнюю нагрузку с поступающих и вузов, ведь творческие зачеты можно проводить не непосредственно во время вступительной кампании, когда все находятся в напряженном состоянии, а в течение полугода до нее.