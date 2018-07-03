Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018

В этом году поступающие в учреждения высшего образования снова будут подавать электронные документы. Для этого каждый абитуриент должен создать собственный электронный кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Но есть категории абитуриентов, которым нужно подавать документы исключительно в бумажной форме.

Регистрация электронных кабинетов поступающих будет открыта до 18 часов 25 июля. С 12 июля с помощью кабинета можно будет подавать заявления на поступление в вузы. Их прием продлится до 18 часов 26 июля. В этом году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, а также младшего специалиста на базе 11 классов.

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Как зарегистрироваться

Зайти на сайт ЕГЭБО, пункт "Электронный кабинет", выбрать и указать информацию:

- адрес электронной почты, это – логин для входа в кабинет. Обязательно используйте почту, к которой имеете доступ и которая не запрещена на территории Украины.

- пароль и подтверждение пароля – не менее 6 символов (обязательно запомните пароль).

- данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин-код (4 цифры) и год получения.

- данные аттестата о среднем образовании: серия (2 буквы), номер (8 цифр), средний балл. В МОН объяснили относительно загрузки скан-копии аттестата – достаточно загрузить только одну страницу, на которой указан перечень предметов и оценки. Важно, чтобы размер файла не превышал 1 Мб.

Подробная инструкция по регистрации кабинета доступна по этой ссылке, а также можно посмотреть видео-инструкцию.

Заметьте – все электронные кабинеты, созданные в 2016-2017 годах, удалены. Поэтому если поступающий ранее уже регистрировал кабинет, но в этом году планирует поступать снова, то ему нужно заново пройти процедуру регистрации.

Так же из системы были удалены все тестовые кабинеты, которые создавались 25 и 26 июня.

Как рассчитать средний балл

В этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Он вычисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Для этого можно воспользоваться калькулятором для расчета балла. Он автоматически вычисляет рейтинг – поступающему только нужно внести в него все оценки из приложения к аттестату: инвариантная часть, вариативная часть, государственная итоговая аттестация. Предметы, по которым сделана запись "освобожден (а)", в общее количество не учитываются.

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Если в приложении к аттестату указан средний балл, то обязательно нужно проверить, по правильной ли методике он вычислен – все ли оценки учтены. Если по неправильной, то поступающему нужно самостоятельно посчитать балл по правильной методике и указать его при регистрации. Средний балл можно указывать как через точку, так и через запятую.

Средний балл, введенный в личном электронном кабинете с ошибкой, абитуриент может исправить самостоятельно до подачи первого заявления. Проверять правильность вычисления балла будут приемные комиссии вузов.

Поступление на младшего специалиста

Со 2 июля также стартовал прием заявок на младшего специалиста на базе 9 классов. Такие абитуриенты должны подавать заявления и документы исключительно в бумажной форме непосредственно в приемные комиссии колледжей и техникумов. Документы будут принимать до 18 часов 14 июля.

Вместе с заявлением абитуриенту надо предъявить и подать :

•документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении для лиц, которым исполняется 14 лет после 1 мая 2018 года), и его копию;

•военно-учетные документы;

•документ государственного образца о ранее полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему, а также их копии;

•документы, подтверждающие право на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и/или квоте-1, квоте-2 на основе полного общего среднего образования (при наличии);

•четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см.

Учебные заведения в своих Правилах приема могут устанавливать дополнительные документы, необходимые для вступления, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.

С 15 до 22 июля будут проходить вступительные экзамены, творческие конкурсы и собеседования, а не позднее 12 часов 24 июля учебные заведения должны обнародовать рейтинговые списки абитуриентов. Зачисление на бюджетные места будет происходить до 18 часов 30 июля, а на контракт – в две волны: до 2 августа и до 30 августа.

На что обратить внимание

В МОН проанализировали основные ошибки при создании электронного кабинета поступающих, и советуют обратить внимание на следующее.

- Чтобы электронная почта для регистрации не размещалась на запрещенных доменах типа mail.ru и yandex.ru. Чтобы адрес е-мейла был указан верно.

- Чтобы в школьном аттестате и сертификате ВНО совпадали данные поступающего: ФИО и/или дата рождения и т. Если есть такие разногласия – создать электронный кабинет невозможно. Обнаружив эти ошибки надо обратиться, если в аттестате – в школу, если в сертификате ВНО – в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

- Чтобы загружаемые документы были сохранены в форматах JPG (JPEG, PNG), максимальный размер каждого файла – до 1 Мб.

- Если есть льготы при поступлении – подавать нужно бумажные документы, и не нужно создавать электронный кабинет – сразу обращайтесь в приемную комиссию учреждения высшего образования.

- Сельский коэффициент действует для абитуриентов, которые зарегистрированы в селах не менее 2 лет до подачи заявлений о вступлении и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в школах на территории сел. Этот коэффициент не распространяется на поселки городского типа. На сегодня в системе ЕГЭЕБО отсутствует возможность удаления/редактирования справки о регистрации в сельской местности. Перед загрузкой надо убедиться, что справка соответствует установленному образцу – после подачи первого заявления информацию в кабинете изменить невозможно.

- внимательно выбирайте конкурсные предложения и установленные приоритетности заявлений для поступления на бюджетные места – после подачи первого заявления ничего изменить невозможно. На бюджет возможно подать не более 7 заявлений на максимум 4 специальности. Количество заявлений, которое можно подать на обучение по контракту, не ограничивается.

Первые и последние дни подачи документов, как правило, перегружены, говорят в ГП "ИнфоРесурс". И советуют не спешить подавать документы в первые дни, но – и не затягивать до последнего момента.