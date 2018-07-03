Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018

Цього року вступники до закладів вищої освіти знову подаватимуть електронні документи. Для цього кожен абітурієнт має створити власний електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Але є категорії вступників, яким потрібно подавати документи у виключно паперовій формі.

Реєстрація електронних кабінетів вступників буде відкрита до 18-ї години 25 липня. З 12 липня через кабінети можна буде подавати заяви на вступ до вишів. Їх прийом триватиме до 18-ї години 26 липня. Цього року заяви в електронній формі мають подавати вступники на бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування, а також молодшого спеціаліста на базі 11 класів.

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Як зареєструватися

Зайти на сайт ЄДЕБО, пункт "Електронний кабінет", вибрати та вказати інформацію:

- адресу електронної пошти, це – логін для входу в кабінет. Обов'язково використовуйте пошту, до якої маєте доступ та яка не заборонена на території України.

- пароль та підтвердження паролю – не менше 6 символів (обов’язково запам’ятайте пароль).

- дані сертифікату ЗНО: номер (7 цифр), пін-код (4 цифри) та рік отримання.

- дані атестату про повну загальну середню освіту: серія (2 літери), номер (8 цифр), середній бал. У МОН пояснили щодо завантаження скан-копії атестата – достатньо завантажити лише одну сторінку, на якій вказано перелік предметів та оцінки. Важливо, щоб розмір файлу не перевищував 1 Мб.

Докладна інструкція з реєстрації кабінету доступна за цим посиланням, а також можна переглянути відео-інструкцію.

Зауважте – всі електронні кабінети, створені в 2016-2017 роках, видалені. Тож якщо вступник раніше вже реєстрував кабінет, але цього року планує вступати знову, то йому потрібно заново пройти процедуру реєстрації.

Так само з системи були видалені всі тестові кабінети, які створювалися 25 і 26 червня.

Як розрахувати середній бал

Цього року вступник має самостійно розраховувати середній бал атестата. Він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Для цього можна скористатися калькулятором для розрахунку бала. Він автоматично обчислює бал – вступникові лише потрібно внести до нього всі оцінки з додатка до атестата: інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація. Предмети, за якими зроблено запис "звільнений(а)", у загальну кількість не враховуються.

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Якщо в додатку до атестата зазначений середній бал, то обов'язково потрібно перевірити, чи за правильною методикою він обчислений – чи всі оцінки враховані. Якщо за неправильною, то вступнику потрібно самостійно порахувати бал за правильною методикою і зазначити його під час реєстрації. Середній бал можна вказувати як через крапку, так і через кому.

Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви. Перевірятимуть правильність обчислення балу приймальні комісії вишів.

Вступ на молодшого спеціаліста

З 2 липня також стартував прийом заяв на молодшого спеціаліста на базі 9 класів. Такі вступники мають подавати заяви та документи виключно в паперовій формі безпосередньо до приймальних комісій коледжів та технікумів. Документи прийматимуть до 18-ї години 14 липня.

Разом із заявою вступникові треба пред’явити та подати:

• документ, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року), та його копію;

• військово-облікові документи;

• документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, а також їхні копії;

• документи, які підтверджують право на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Заклади освіти в своїх Правилах прийому можуть встановлювати додаткові документи, необхідні для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

З 15 до 22 липня триватимуть вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди, а не пізніше 12-ї години 24 липня заклади освіти мають оприлюднити рейтингові списки вступників. Зарахування на бюджетні місця відбуватиметься до 18-ї години 30 липня, а на контракт – у дві хвилі: до 2 серпня та до 30 серпня.

На що звернути увагу

У МОН проаналізували основні помилки при створенні електронного кабінету вступників, і радять звернути увагу на наступне.

- Електронна пошта для реєстрації не може розміщуватись на заборонених доменах типу mail.ru та yandex.ru. Щоб адреса е-мейлу була вказана вірно.

- У шкільному атестаті та сертифікаті ЗНО мають співпадати дані вступника: ПІБ та/або дата народження тощо. Якщо є такі розбіжності – створити електронний кабінет неможливо. Виявивши ці помилки треба звернутися: якщо в атестаті – до школи, якщо в сертифікаті ЗНО – до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

- Документи, які ви завантажуєте, мають бути збережені в форматах JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір кожного файлу – до 1 Мб.

- Якщо маєте пільги при вступі – подавати потрібно паперові документи, і не потрібно створювати електронний кабінет – відразу звертайтеся у приймальну комісію закладу вищої освіти.

- Сільський коефіцієнт діє для вступників, які зареєстровані в селах не менше 2 років до подання заяв про вступ та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах на території сіл. Цей коефіцієнт не поширюється на селища міського типу. На сьогодні у системі ЄДЕБО відсутня можливість видалення/редагування довідки про реєстрацію у сільській місцевості. Перед завантаженням треба переконатися, що довідка відповідає встановленому зразку – після подання першої заяви інформацію в кабінеті змінити неможливо.

- Уважно вибирайте конкурсні пропозиції та встановлені пріоритетності заяв для вступу на бюджетні місця – після подання першої заяви нічого змінити неможливо. На бюджет можливо подати не більше 7 заяв на максимум 4 спеціальності. Кількість заяв, яку можна подати на навчання за контрактом, не обмежується.

Перші і останні дні подачі документів, як правило, перевантажені, кажуть у ДП "Інфоресурс". І радять не поспішати подавати документи в перші дні, але – і не затягувати до останнього моменту.