Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити

У серпні вступна кампанія для українських абітурієнтів добігає до фіналу. Вступники на спеціаліста на базі 11 та 9 класів до середини серпня уже отримають відповідь – студентами якого вишу вони стануть.

Перевірте, чи нічого ви не пропустили, чи все підготували – щоб без нервів стати студентом (або батьками студента).

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Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти)

Вступ:

До 1 серпня: прийом документів та заяв на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

До 4 серпня: співбесіди

До 7 серпня: творчі конкурси, вступні іспити

До 8 серпня: прийом документів та заяв за сертифікатами ЗНО

Результати:

Оприлюднення рейтингового списку за співбесідою, вступними іспитами на бюджет – до 5 серпня (12:00). До 7 серпня (18:00) – виконання вимог до зарахування, до 8 серпня (12:00) – зарахування.

Оприлюднення рейтингових списків за сертифікатами ЗНО – до 9 серпня (12:00) . До 13 серпня (12:00) – виконання умов до зарахування, до 14 серпня (12:00) – зарахування.

Зарахування на контракт – до 17 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця – до 18 серпня.

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Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти)

До 2 серпня: зарахування на контракт (перша хвиля).

До 7 серпня: переведення на бюджетні місця.

До 30 серпня: зарахування на контракт (друга хвиля).

Вступникам Криму і Донбасу

До 1 серпня (18:00): прийом документів на спеціаліста на базі 11 класів.

До 7 серпня: вступні іспити.

До 8 серпня (12:00): зарахування (Крим).

До 14 серпня (12:00): зарахування (Донбас).

Вступ на контракт на всі освітні рівні для вступників із Криму та Донбасу – до 26 вересня прийом документів та вступні іспити, до 30 вересня – зарахування.

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Бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування)

До 1 серпня: оприлюднення рейтингового списку вступників за ЗНО та квотами 2,3.

До 6 серпня (18:00): виконання вимог до зарахування на бюджетні місця. До 7 серпня (12:00) – зарахування на бюджетні місця.

До 18 серпня: переведення на вакантні бюджетні місця.

До 30 вересня: зарахування на контракт.

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