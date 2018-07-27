16:20
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Завершення вступної кампанії: топ-10 популярних спеціальностей та вишів серед абітурієнтів

1239 Читать новость на русском
У МОН назвали найпопулярніші спеціальності та виші серед абітурієнтів у 2018 році
У МОН назвали найпопулярніші спеціальності та виші серед абітурієнтів у 2018 році / kordon.in.ua

На ранок 27 липня вступники зареєстрували понад 162 тисячі електронних кабінетів. З них більш як 141 тисячу створили ті абітурієнти, які цього року після школи вступають на бакалавра.

Про це з посиланням на генерального директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова інформує прес-центр МОН.

Читайте також: УЦОЯО оприлюднив результати ЗНО для магістрів

Вчора завершився черговий етап цьогорічної вступної кампанії – подання заяв вступниками на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти. За результатами цього етапу понад 146 тисяч вступників подали 914 тисяч 545 заяв,
– зазначив Шаров.

Він також розповів про топ-10 спеціальностей, на які цьогоріч вступали абітурієнти. Зокрема, це:

  1. Філологія – 75934 заяви.
  2. Право – 72965 заяв.
  3. Менеджмент – 47695 заяв.
  4. Середня освіта – 45397 заяв.
  5. Комп'ютерні науки – 38374 заяви.
  6. Економіка – 29702 заяви.
  7. Медицина – 29065 заяв.
  8. Інженерія програмного забезпечення – 25930 заяв.
  9. Туризм – 24827 заяв.
  10. Психологія – 22675 заяв.

Стосовно топ-10 найпопулярніших вишів Шаров відзначив, що час від часу озвучується міф, ніби кращі вступники обирають лише столичні університети.

"Хочу сказати, що це твердження не є правдивим. І хоча звичайно провідні столичні виші користуються неабиякою популярністю, але в топ-10 університетів на ряду зі столичними закладами також увійшли львівські, харківський та чернівецький виші", – зауважив посадовець.

Топ закладів, куди подано найбільше заяв:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 37994 заяви.
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка – 35764 заяви.
  3. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33324 заяви.
  4. Національний університет "Львівська політехніка" – 28900 заяв.
  5. Київський національний торговельно-економічний університет – 28126 заяв.
  6. Національний авіаційний університет – 23939 заяв.
  7. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19982 заяви.
  8. Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 17437 заяв.
  9. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 16310 заяв.
  10. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 16266 заяв.

Нагадаємо, 26 липня в абітурієнтів був останній день подачі заяв для вступу на бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти на вступ до вишів України. Побачити себе у списках зарахованих на бюджет абітурієнти зможуть 1 серпня.

Теги: Новини України Новини політики Освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО студенти
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Репресії проти Меджлісу запланувала ФСБ: журналісти знайшли таємний документ
 1 червня 2016 , 17:27
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Карпати" підсиляться двома гравцями "Динамо"
 25 червня 2016 , 23:13
Зірка "Ліверпуля" не поїхав на Євро-2016 через зраду дружини з лісорубом
 7 серпня 2016 , 11:28
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук