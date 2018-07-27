Завершення вступної кампанії: топ-10 популярних спеціальностей та вишів серед абітурієнтів
На ранок 27 липня вступники зареєстрували понад 162 тисячі електронних кабінетів. З них більш як 141 тисячу створили ті абітурієнти, які цього року після школи вступають на бакалавра.
Про це з посиланням на генерального директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова інформує прес-центр МОН.
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Вчора завершився черговий етап цьогорічної вступної кампанії – подання заяв вступниками на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти. За результатами цього етапу понад 146 тисяч вступників подали 914 тисяч 545 заяв,
– зазначив Шаров.
Він також розповів про топ-10 спеціальностей, на які цьогоріч вступали абітурієнти. Зокрема, це:
- Філологія – 75934 заяви.
- Право – 72965 заяв.
- Менеджмент – 47695 заяв.
- Середня освіта – 45397 заяв.
- Комп'ютерні науки – 38374 заяви.
- Економіка – 29702 заяви.
- Медицина – 29065 заяв.
- Інженерія програмного забезпечення – 25930 заяв.
- Туризм – 24827 заяв.
- Психологія – 22675 заяв.
Стосовно топ-10 найпопулярніших вишів Шаров відзначив, що час від часу озвучується міф, ніби кращі вступники обирають лише столичні університети.
"Хочу сказати, що це твердження не є правдивим. І хоча звичайно провідні столичні виші користуються неабиякою популярністю, але в топ-10 університетів на ряду зі столичними закладами також увійшли львівські, харківський та чернівецький виші", – зауважив посадовець.
Топ закладів, куди подано найбільше заяв:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 37994 заяви.
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 35764 заяви.
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33324 заяви.
- Національний університет "Львівська політехніка" – 28900 заяв.
- Київський національний торговельно-економічний університет – 28126 заяв.
- Національний авіаційний університет – 23939 заяв.
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19982 заяви.
- Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 17437 заяв.
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 16310 заяв.
- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 16266 заяв.
Нагадаємо, 26 липня в абітурієнтів був останній день подачі заяв для вступу на бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти на вступ до вишів України. Побачити себе у списках зарахованих на бюджет абітурієнти зможуть 1 серпня.