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УЦОЯО оприлюднив результати ЗНО для магістрів

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УЦОЯО опублікував результати ЗНО для вступу в магістратуру
УЦОЯО опублікував результати ЗНО для вступу в магістратуру / galinfo.com.ua

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) і єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для магістрів.

Про це йдеться на сайті державної установи.

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Результати розміщені у "Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ". Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів розміщено в розділі "ЗНО для магістрів",
– мовиться у повідомленні.

Вступники на магістратуру, які не задоволені своїм результатом, можуть подати апеляції. Така заява має бути подана протягом трьох календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (з урахуванням дня оголошення).

В апеляційній заяві щодо результатів вступник має зазначити своє бажання щодо повторного визначення результатів за виконання завдань ЄФВВ/ЄВІ та засвідчити його особистим підписом. У разі апелювання до результатів ЄФВВ, слід обов’язково зазначити блок тестування, результати якого, на думку учасника тестування, були визначені неправильно, тобто потрібно вказати або блок "ТЗНПК", або блок "Право".

Нагадаємо, у 2018 році технології зовнішнього незалежного оцінювання використовують для вступу до магістратури зі спеціальностей "Право" і "Міжнародне право". На цьому етапі МОН переходить від пілотування такого формату вступних випробувань, як це було в 2016 і 2017 роках, до їх регулярного використання.

Теги: Новини політики Новини України ЗНО Освіта Реформа освіти студенти Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
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