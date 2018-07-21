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УЦОКО обнародовал результаты ВНО для магистров

26 Читати новину українською
УЦОКО опубликовал результаты ВНО для поступления в магистратуру
УЦОКО опубликовал результаты ВНО для поступления в магистратуру / galinfo.com.ua

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты единого профессионального вступительного испытания (ЕПВВ) и единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для магистров.

Об этом говорится на сайте государственного учреждения.

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Результаты, размещенные в "Кабинете участника ЕПВВ/ЕВЭ". Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку по шкале 100-200 баллов размещены в разделе "ВНО для магистров",
– говорится в сообщении.

Поступающие на магистратуру, которые недовольны своим результатом, могут подать апелляции. Такое заявление должно быть подано в течение трех календарных дней со дня официального объявления результатов (с учетом дня объявления).

В апелляционном заявлении относительно результатов поступающий должен указать свое желание относительно повторного определения результатов за выполнение заданий ЕПВВ/ЕВЭ и удостоверить его личной подписью. В случае апеллирования к результатам ЕПВВ, следует обязательно отметить блок тестирования, результаты которого, по мнению участника тестирования, были определены неправильно, то есть нужно указать или блок "ТОУПК", или блок "Право".

Напомним, в 2018 году технологии внешнего независимого оценивания используют для поступления в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право". На этом этапе МОН переходит от пилотирования такого формата вступительных испытаний, как это было в 2016 и 2017 годах, до их регулярного использования.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство образования и науки Украины студенты Реформа образования Образование ВНА
Источник: 24 канал
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