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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Названы самые популярные специальности и университеты среди абитуриентов

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12 июля стартовала вступительная кампания
12 июля стартовала вступительная кампания / zik.ua

12 июля стартовала вступительная кампания. За первые 2 недели абитуриенты зарегистрировали 139,3 тыс. электронных кабинетов с помощью которых подали 341,8 тыс заявлений на поступление в вузы.

Об этом рассказала директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик во время пресс-конференции в МОН, передает Украинская правда.

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По ее словам, больше всего заявлений абитуриенты подали на право, филологию, среднее образование, менеджмент и медицину.

Также среди университетов самыми популярными у поступающих остались:

  1. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;
  2. Львовский национальный университет им. Ивана Франко;
  3. Киевский политехнический институт;
  4. Львовская политехника;
  5. Харьковский национальный университет им. Каразина.

Напомним, 11 июля Кабинет Министров Украины сократил объемы госзаказа на подготовку специалистов-специалистов в учреждениях высшего образования (УВО) почти на 10%.

Теги: Новости Украины Образование Министерство образования и науки Украины ВНА студенты
Источник: 24 Канал
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