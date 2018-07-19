Названы самые популярные специальности и университеты среди абитуриентов
12 июля стартовала вступительная кампания. За первые 2 недели абитуриенты зарегистрировали 139,3 тыс. электронных кабинетов с помощью которых подали 341,8 тыс заявлений на поступление в вузы.
Об этом рассказала директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик во время пресс-конференции в МОН, передает Украинская правда.
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По ее словам, больше всего заявлений абитуриенты подали на право, филологию, среднее образование, менеджмент и медицину.
Также среди университетов самыми популярными у поступающих остались:
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;
- Львовский национальный университет им. Ивана Франко;
- Киевский политехнический институт;
- Львовская политехника;
- Харьковский национальный университет им. Каразина.
Напомним, 11 июля Кабинет Министров Украины сократил объемы госзаказа на подготовку специалистов-специалистов в учреждениях высшего образования (УВО) почти на 10%.