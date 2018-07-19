Названы самые популярные специальности и университеты среди абитуриентов

12 июля стартовала вступительная кампания. За первые 2 недели абитуриенты зарегистрировали 139,3 тыс. электронных кабинетов с помощью которых подали 341,8 тыс заявлений на поступление в вузы.

Об этом рассказала директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик во время пресс-конференции в МОН, передает Украинская правда.

Читайте также: В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень

По ее словам, больше всего заявлений абитуриенты подали на право, филологию, среднее образование, менеджмент и медицину.

Также среди университетов самыми популярными у поступающих остались:

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко; Львовский национальный университет им. Ивана Франко; Киевский политехнический институт; Львовская политехника; Харьковский национальный университет им. Каразина.

Напомним, 11 июля Кабинет Министров Украины сократил объемы госзаказа на подготовку специалистов-специалистов в учреждениях высшего образования (УВО) почти на 10%.