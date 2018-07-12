В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень

"Среднее образование", "Компьютерные науки" и "Строительство и гражданская инженерия" – эти и другие специальности получили больше всего мест государственного заказа в 2018 году.

Об этом со ссылкой на директора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова, информирует пресс-служба МОН.

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Вчера правительство приняло постановление "О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2018 году". Пользуясь проектом, можно определить ряд важных параметров вступительной кампании. Например, специальности, которым предоставлен наибольший объем госзаказа для выпускников 11-классов,

– подчеркнул Шаров.

Так, больше всего мест госзаказа получили такие 10 специальностей:

"Среднее образование" (по всем предметным специальностям) – 7 475 мест; "Медицина" – 4 507; "Компьютерные науки" – 3 216; "Правоведение" – 3 090; "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" – 2 736; "Строительство и гражданская инженерия" – 2 650; "Филология" (все языковые направления) – 2 210; "Отраслевое машиностроение" – 2 025; "Компьютерная инженерия" – 1 951; "Правоохранительная деятельность" – 1 910.



Где больше всего мест на бюджетную форму обучения

Напомним, 11 июля Кабинет Министров Украины сократил объемы госзаказа на подготовку специалистов в учреждениях высшего образования (ЗВО) почти на 10%.