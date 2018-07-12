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В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень

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В МОН назвали наиболее востребованные специальности
В МОН назвали наиболее востребованные специальности / dsnews.ua

"Среднее образование", "Компьютерные науки" и "Строительство и гражданская инженерия" – эти и другие специальности получили больше всего мест государственного заказа в 2018 году.

Об этом со ссылкой на директора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова, информирует пресс-служба МОН.

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Вчера правительство приняло постановление "О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2018 году". Пользуясь проектом, можно определить ряд важных параметров вступительной кампании. Например, специальности, которым предоставлен наибольший объем госзаказа для выпускников 11-классов,
– подчеркнул Шаров.

Так, больше всего мест госзаказа получили такие 10 специальностей:

  1. "Среднее образование" (по всем предметным специальностям) – 7 475 мест;
  2. "Медицина" – 4 507;
  3. "Компьютерные науки" – 3 216;
  4. "Правоведение" – 3 090;
  5. "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" – 2 736;
  6. "Строительство и гражданская инженерия" – 2 650;
  7. "Филология" (все языковые направления) – 2 210;
  8. "Отраслевое машиностроение" – 2 025;
  9. "Компьютерная инженерия" – 1 951;
  10. "Правоохранительная деятельность" – 1 910.


Где больше всего мест на бюджетную форму обучения

Напомним, 11 июля Кабинет Министров Украины сократил объемы госзаказа на подготовку специалистов в учреждениях высшего образования (ЗВО) почти на 10%.

Теги: Новости Украины Инфографика студенты ВНА Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 канал
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