У МОН назвали топ-10 спеціальностей із найбільшою кількістю державних місць: перелік
"Середня освіта", "Комп'ютерні науки" та "Будівництво та цивільна інженерія" – ці та інші спеціальності отримали найбільше місць державного замовлення у 2018 році.
Про це з посиланням на директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова, інформує прес-служба МОН.
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Вчора уряд ухвалив постанову "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, та підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році". Користуючись проектом, можна визначити низку важливих параметрів вступної кампанії. Наприклад, спеціальності, яким надано найбільший обсяг держзамовлення для випускників 11-класів,
– наголосив Шаров.
Так, найбільше місць держзамовлення отримали такі 10 спеціальностей:
- "Середня освіта" (за усіма предметними спеціальностями) – 7 475 місць;
- "Медицина" – 4 507;
- "Комп'ютерні науки" – 3 216;
- "Правознавство" – 3 090;
- "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 2 736;
- "Будівництво та цивільна інженерія" – 2 650;
- "Філологія" (усі мовні напрями) – 2 210;
- "Галузеве машинобудування" – 2 025;
- "Комп'ютерна інженерія" – 1 951;
- "Правоохоронна діяльність" – 1 910.
Де найбільше місць на бюджетну форму навчання
Нагадаємо, 11 липня Кабінет Міністрів України скоротив обсяги держзамовлення на підготовку фахівців-спеціалістів у закладах вищої освіти (ЗВО) майже на 10%.