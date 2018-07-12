У МОН назвали топ-10 спеціальностей із найбільшою кількістю державних місць: перелік

"Середня освіта", "Комп'ютерні науки" та "Будівництво та цивільна інженерія" – ці та інші спеціальності отримали найбільше місць державного замовлення у 2018 році.

Про це з посиланням на директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова, інформує прес-служба МОН. Читайте також: Абітурієнти створили понад 100 тисяч електронних кабінетів, – підсумки 1 тижня вступної кампанії Вчора уряд ухвалив постанову "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, та підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році". Користуючись проектом, можна визначити низку важливих параметрів вступної кампанії. Наприклад, спеціальності, яким надано найбільший обсяг держзамовлення для випускників 11-класів,

– наголосив Шаров. Так, найбільше місць держзамовлення отримали такі 10 спеціальностей: "Середня освіта" (за усіма предметними спеціальностями) – 7 475 місць; "Медицина" – 4 507; "Комп'ютерні науки" – 3 216; "Правознавство" – 3 090; "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 2 736; "Будівництво та цивільна інженерія" – 2 650; "Філологія" (усі мовні напрями) – 2 210; "Галузеве машинобудування" – 2 025; "Комп'ютерна інженерія" – 1 951; "Правоохоронна діяльність" – 1 910.

Де найбільше місць на бюджетну форму навчання Нагадаємо, 11 липня Кабінет Міністрів України скоротив обсяги держзамовлення на підготовку фахівців-спеціалістів у закладах вищої освіти (ЗВО) майже на 10%.