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У МОН назвали топ-10 спеціальностей із найбільшою кількістю державних місць: перелік

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У МОН назвали найбільш затребувані спеціальності
У МОН назвали найбільш затребувані спеціальності / dsnews.ua

"Середня освіта", "Комп'ютерні науки" та "Будівництво та цивільна інженерія" – ці та інші спеціальності отримали найбільше місць державного замовлення у 2018 році.

Про це з посиланням на директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова, інформує прес-служба МОН.

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Вчора уряд ухвалив постанову "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, та підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році". Користуючись проектом, можна визначити низку важливих параметрів вступної кампанії. Наприклад, спеціальності, яким надано найбільший обсяг держзамовлення для випускників 11-класів,
– наголосив Шаров.

Так, найбільше місць держзамовлення отримали такі 10 спеціальностей:

  1. "Середня освіта" (за усіма предметними спеціальностями) – 7 475 місць;
  2. "Медицина" – 4 507;
  3. "Комп'ютерні науки" – 3 216;
  4. "Правознавство" – 3 090;
  5. "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 2 736;
  6. "Будівництво та цивільна інженерія" – 2 650;
  7. "Філологія" (усі мовні напрями) – 2 210;
  8. "Галузеве машинобудування" – 2 025;
  9. "Комп'ютерна інженерія" – 1 951;
  10. "Правоохоронна діяльність" – 1 910.


Де найбільше місць на бюджетну форму навчання

Нагадаємо, 11 липня Кабінет Міністрів України скоротив обсяги держзамовлення на підготовку фахівців-спеціалістів у закладах вищої освіти (ЗВО) майже на 10%.

Теги: Новини України Інфографіка Міністерство освіти та науки України Освіта ЗНО студенти
Джерело: 24 канал
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