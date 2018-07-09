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Абітурієнти створили понад 100 тисяч електронних кабінетів, – підсумки 1 тижня вступної кампанії

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За перший тиждень реєстрації електронних кабінетів вступники створили понад 100 тисяч кабінетів
За перший тиждень реєстрації електронних кабінетів вступники створили понад 100 тисяч кабінетів / novosti44.ru

За перший тиждень реєстрації електронних кабінетів вступники створили понад 100 тисяч кабінетів – це близько 60% від тієї кількості, яка очікується цього року.

Так, на 11 ранку 9 липня зареєстровано 100 861 кабінет, з них активовано 100 477, передає прес-служба МОН України.

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У міністерстві зазначають, що реєстрація електронних кабінетів триватиме до 18:00 25 липня, а подавати через них заяви можна буде вже з 12 липня до 18:00 26 липня.

Окрім цього, за підсумками першого тижня вступної кампанії, на гарячі лінії МОН надійшло 15 тисяч дзвінків та понад 32 тисячі електронних звернень.

Найчастіше питання, з яким вступники звертаються, стосується реєстрації кабінетів. Найпоширеніші помилки наразі – неправильне зазначення адреси електронної пошти під час створення кабінету та введення кілька разів неправильного паролю під час входу в кабінет і його подальше блокування.

Надходить також багато запитів щодо пільг, вступу з Криму та Донбасу через освітні центри, сільського коефіцієнта, розрахунку середнього бала тощо.

Нагадаємо, 2 липня в Україні стартувала вступна кампанія, абітурієнти можуть створювати електронний кабінет і через нього завантажувати документи для вступу в університет. Зокрема, з 2 липня можна через електронний кабінет завантажувати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. А от самі заяви до вишів можна подати через ці онлайн-кабінети із 12 по 26 липня.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство освіти та науки України Освіта Реформа освіти ЗНО
Джерело: 24 канал
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