Абитуриенты создали более 100 тысяч е-кабинетов, – итоги 1 недели вступительной кампании

За первую неделю регистрации электронных кабинетов поступающие создали более 100 тысяч кабинетов – это около 60% от того количества, которое ожидается в этом году.

Так, на 11 утра 9 июля зарегистрирован 100 861 кабинет, из них активированы 100 477, передает пресс-служба МОН Украины.

Читайте также: Регистрация поступающих: нюансы и новации поступления-2018

В министерстве отмечают, что регистрация электронных кабинетов продлится до 18:00 25 июля, а подавать через них заявления можно будет уже с 12 июля до 18:00 26 июля.

Кроме этого, по итогам первой недели вступительной кампании, на горячие линии МОН поступило 15 тысяч звонков и более 32 тысяч электронных обращений.

Чаще всего вопрос, с которым обращаются абитуриенты, касается регистрации кабинетов. Самые распространенные ошибки на данный момент – неправильное указание адреса электронной почты при создании кабинета и ввод несколько раз неправильного пароля во время входа в кабинет и его дальнейшее блокирование.

Поступает также много запросов относительно льгот, поступления из Крыма и Донбасса через образовательные центры, сельского коэффициента, расчета среднего балла и тому подобное.

Напомним, 2 июля в Украине стартовала вступительная кампания, абитуриенты могут создавать электронный кабинет и через него загружать документы для поступления в университет. В частности, со 2 июля можно через электронный кабинет загружать сертификаты внешнего независимого оценивания. А вот сами заявления в вузы можно подать через эти онлайн-кабинеты с 12 по 26 июля.