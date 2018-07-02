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В Україні стартувала вступна кампанія: коли надсилати заяви до вишів

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В Україні стартувала вступна кампанія: коли надсилати заяви до вишів

2 липня в Україні стартувала вступна кампанія, абітурієнти можуть створювати електронний кабінет і через нього завантажувати документи для вступу в університет.

Про це повідомля 24 канал.

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Зокрема, з 2 липня можна через електронний кабінет завантажувати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. А от самі заяви до вишів можна подати через ці онлайн-кабінети із 12 по 26 липня.

Перші списки зарахованих оприлюднять вже 1 серпня. Нагадаю, за новими правилами, на бюджетну форму навчання можна подати не більше семи заяв.

"Підготовку до цьогорічної вступної кампанії ми розпочали ще восени 2017 року. 13 жовтня 2017 року ми затвердили відповідні Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти. Цього року новацій найменше, якщо порівнювати за останні кілька років, але вони є. Здебільшого вони спрямовані на вдосконалення чи відшліфовку тих нововведень, які ми впровадили торік", – наголосила Лілія Гриневич.


 

Теги: Новини України Міністерство освіти та науки України Освіта ЗНО
Джерело: 24 канал
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