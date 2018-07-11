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Кабмін скоротив кількість бюджетних місць у вишах

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Кабмін скоротив кількість бюджетних місць у вишах
Кабмін скоротив кількість бюджетних місць у вишах / Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України скоротив обсяги держзамовлення на підготовку фахівців-спеціалістів у закладах вищої освіти (ЗВО) майже на 10 %.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на копію відповідного документа.

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У 2018 році передбачено обсяги замовлення на підготовку фахівців загалом у кількості 191 100 осіб, в тому числі на денній формі навчання  – 171 355 осіб. Порівняно з 2017 роком, ці показники менші відповідно на 9,6 % і 9,5 %. Замовлення на аспірантів та докторантів збільшено, проте різниця незначна.

Підготувати майже 40 тисяч молодших спеціалістів, понад 78 тисяч бакалаврів та понад 62 тисячі магістрів – передбачено за кошти держбюджету у 2018 році. Також передбачено підвищення кваліфікації для 214 тисяч осіб.

Проектні показники прийомів фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів – 197 000 осіб на 2019 рік (з них на денній формі навчання 179 400 осіб).  На 2020 році – 202 500 осіб (з них на денній формі навчання – 189 600 осіб).

Нагадаємо, відтепер усі вступники можуть переглянути інформацію, скільки місць для прийому за держзамовленням зможе виділити кожен вищий навчальний заклад, який перебуває у підпорядкуванні Міністерства освіти та науки. Загалом у документі зібрано інформацію про 161 навчальний заклад на території України. Мова йде як про бакалаврат, так і магістратуру.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України ЗНО Освіта студенти Бюджет-2018
Джерело: 24 канал
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