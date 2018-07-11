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Кабмин сократил количество бюджетных мест в вузах

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Кабмин сократил количество бюджетных мест в вузах
/ Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины сократил объемы госзаказа на подготовку профессионалов-специалистов в учреждениях высшего образования (ЗВО) почти на 10%.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на копию соответствующего документа.

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В 2018 году предусмотрены объемы заказа на подготовку специалистов всего в количестве 191 100 человек, в том числе на дневной форме обучения – 171 355 человек. По сравнению с 2017 годом, эти показатели меньше соответственно на 9,6% и 9,5%. Заказ на аспирантов и докторантов увеличен, однако разница незначительна.

Подготовить почти 40 тысяч молодых специалистов, более 78 тысяч бакалавров и более 62 тысяч магистров – предусмотрено за средства госбюджета в 2018 году. Также предусмотрено повышение квалификации для 214 тысяч человек.

Проектные показатели приемов специалистов, научных и научно-педагогических кадров – 197 тысяч человек на 2019 год (из них на дневной форме обучения 179 400 человек). На 2020 год – 202 500 человек (из них на дневной форме обучения – 189 600 человек).

Напомним, отныне все поступающие могут просмотреть информацию, сколько мест для приема по госзаказу сможет выделить каждое высшее учебное заведение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки. Всего в документе собрана информация о 161 учебном заведении на территории Украины. Речь идет как о бакалавриате, так и магистратуре.

Теги: Новости Украины студенты Образование ВНА Кабинет Министров Украины Бюджет-2018
Источник: 24 канал
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