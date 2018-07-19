Назвали найпопулярніші спеціальності й університети серед абітурієнтів

12 липня стартувала вступна кампанія. За перші 2 тижні абітурієнти зареєстрували 139,3 тис. електронних кабінетів через які подали 341,8 тис заяв на вступ у виші.

Про це розповіла директорка ДП "Інфоресурс" Оксана Бєлік під час прес-конференції у МОН, передає Українська правда.

Читайте також: У МОН назвали топ-10 спеціальностей із найбільшою кількістю державних місць: перелік

За її словами, найбільше заяв абітурієнти подали на право, філологію, середню освіту, менеджмент та медицину.

Також серед університетів найпопулярнішими у вступників залишилися:

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Київський політехнічний інститут; Львівська політехніка; Харківський національний університет ім. Каразіна.

Нагадаємо, 11 липня Кабінет Міністрів України скоротив обсяги держзамовлення на підготовку фахівців-спеціалістів у закладах вищої освіти (ЗВО) майже на 10%.