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Назвали найпопулярніші спеціальності й університети серед абітурієнтів

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12 липня стартувала вступна кампанія
12 липня стартувала вступна кампанія / zik.ua

12 липня стартувала вступна кампанія. За перші 2 тижні абітурієнти зареєстрували 139,3 тис. електронних кабінетів через які подали 341,8 тис заяв на вступ у виші.

Про це розповіла директорка ДП "Інфоресурс" Оксана Бєлік під час прес-конференції у МОН, передає Українська правда.

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За її словами, найбільше заяв абітурієнти подали на право, філологію, середню освіту, менеджмент та медицину.

Також серед університетів найпопулярнішими у вступників залишилися:

  1. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
  2. Львівський національний університет ім. Івана Франка;
  3. Київський політехнічний інститут;
  4. Львівська політехніка;
  5. Харківський національний університет ім. Каразіна.

Нагадаємо, 11 липня Кабінет Міністрів України скоротив обсяги держзамовлення на підготовку фахівців-спеціалістів у закладах вищої освіти (ЗВО) майже на 10%.

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України студенти ЗНО
Джерело: 24 Канал
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