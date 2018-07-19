Назвали найпопулярніші спеціальності й університети серед абітурієнтів
12 липня стартувала вступна кампанія. За перші 2 тижні абітурієнти зареєстрували 139,3 тис. електронних кабінетів через які подали 341,8 тис заяв на вступ у виші.
Про це розповіла директорка ДП "Інфоресурс" Оксана Бєлік під час прес-конференції у МОН, передає Українська правда.
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За її словами, найбільше заяв абітурієнти подали на право, філологію, середню освіту, менеджмент та медицину.
Також серед університетів найпопулярнішими у вступників залишилися:
- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- Львівський національний університет ім. Івана Франка;
- Київський політехнічний інститут;
- Львівська політехніка;
- Харківський національний університет ім. Каразіна.
Нагадаємо, 11 липня Кабінет Міністрів України скоротив обсяги держзамовлення на підготовку фахівців-спеціалістів у закладах вищої освіти (ЗВО) майже на 10%.
Джерело: 24 Канал
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