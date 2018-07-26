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Сьогодні останній день, коли абітурієнти можуть подати заяви в університети

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Сьогодні останній день, коли абітурієнти можуть подати заяву на вступ
Сьогодні останній день, коли абітурієнти можуть подати заяву на вступ / dzerkalo.media

Вчора, 25 липня, був останній день для реєстрації електронних кабінетів вступників. А сьогодні, 26 липня — в абітурієнтів останній день подачі заяв для вступу на бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти на вступ до вишів України.

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

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Натомість для вступників на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів можливість подавати заяви через електронні кабінети буде відкрита до 8 серпня. Ті, хто вступатиме на молодшого спеціаліста не лише за сертифікатами ЗНО, а на основі творчих конкурсів, повинні подати електронні заяви до 1 серпня.

Наразі вступники вже створили понад 161 тисяч електронних кабінетів та подали більш як 900 тис електронних заяв.

Відстежити свій рейтинг за поданими заявами вступники можуть на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

А побачити себе у списках зарахованих на бюджет абітурієнти зможуть 1 серпня.

Нагадаємо, у 2018 році технології зовнішнього незалежного оцінювання використовують для вступу до магістратури зі спеціальностей "Право" і "Міжнародне право". На цьому етапі МОН переходить від пілотування такого формату вступних випробувань, як це було в 2016 і 2017 роках, до їх регулярного використання.

Теги: Новини України студенти Освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
Джерело: 24 канал
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