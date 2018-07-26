13:49
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать заявление в университеты

44 Читати новину українською
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать заявление на вступление
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать заявление на вступление / dzerkalo.media

Вчера, 25 июля, был последний день для регистрации электронных кабинетов поступающих. А сегодня, 26 июля — у абитуриентов последний день подачи заявлений для поступления на бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования на поступление в вузы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Читайте также: УЦОКО обнародовал результаты ВНО для магистров

А для поступающих на младшего специалиста на базе 11-ти классов возможность подавать заявления через электронные кабинеты будет открыта до 8 августа. Те, кто будет поступать на младшего специалиста не только по сертификатам ВНО, а на основе творческих конкурсов, должны подать электронные заявления до 1 августа.

Сейчас поступающие уже создали более 161 тысячи электронных кабинетов и подали более 900 тыс электронных заявлений.

Отследить свой рейтинг по поданным заявлениям поступающие могут на сайте https://vstup.edbo.gov.ua/.

А увидеть себя в списках зачисленных на бюджет абитуриенты смогут 1 августа.

Напомним, в 2018 году технологии внешнего независимого оценивания используют для поступления в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право". На этом этапе МОН переходит от пилотирования такого формата вступительных испытаний, как это было в 2016 и 2017 годах, к их регулярному использованию.

Теги: Новости Украины ВНА Министерство образования и науки Украины Образование студенты
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сегодня, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 1641
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сегодня, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 4023
Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
сегодня, 06:30 Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
24836
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 июля, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Анатолій Яворський 1096
"Вишенка" новых санкций от США
25 июля, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 1611
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Суд оправдал мажора Ландика
 20 апреля 2015 , 17:37 2
Пискун: Ющенко сказал мне закрыть дело против Мельниченко
 3 июня 2011 , 08:10 4
Стало известно, когда сборная Украины прибудет во Францию на Евро-2016
 6 июня 2016 , 16:54
Днепр прокомментировал информацию о снятии 24-х очков
 14 октября 2017 , 16:27
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук