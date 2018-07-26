Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать заявление в университеты

Вчера, 25 июля, был последний день для регистрации электронных кабинетов поступающих. А сегодня, 26 июля — у абитуриентов последний день подачи заявлений для поступления на бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования на поступление в вузы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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А для поступающих на младшего специалиста на базе 11-ти классов возможность подавать заявления через электронные кабинеты будет открыта до 8 августа. Те, кто будет поступать на младшего специалиста не только по сертификатам ВНО, а на основе творческих конкурсов, должны подать электронные заявления до 1 августа.

Сейчас поступающие уже создали более 161 тысячи электронных кабинетов и подали более 900 тыс электронных заявлений.

Отследить свой рейтинг по поданным заявлениям поступающие могут на сайте https://vstup.edbo.gov.ua/.

А увидеть себя в списках зачисленных на бюджет абитуриенты смогут 1 августа.

Напомним, в 2018 году технологии внешнего независимого оценивания используют для поступления в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право". На этом этапе МОН переходит от пилотирования такого формата вступительных испытаний, как это было в 2016 и 2017 годах, к их регулярному использованию.