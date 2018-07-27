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Завершение вступительной кампании: топ-10 популярных специальностей и вузов среди абитуриентов

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В МОН назвали самые популярные специальности и вузы среди абитуриентов в 2018 году
В МОН назвали самые популярные специальности и вузы среди абитуриентов в 2018 году / kordon.in.ua

На утро 27 июля поступающие зарегистрировали свыше 162 тысячи электронных кабинетов. Из них более 141 тысячу создали те абитуриенты, которые в этом году после школы поступают на бакалавра.

Об этом со ссылкой на генерального директора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова информирует пресс-центр МОН.

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Вчера завершился очередной этап вступительной кампании – подача заявлений абитуриентами на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования. По результатам этого этапа более 146 тысяч абитуриентов подали 914 тысяч 545 заявлений,
– отметил Шаров.

Он также рассказал о топ-10 специальностях, на которые в этом году поступали абитуриенты. В частности, это:

  1. Филология – 75934 заявления.
  2. Право – 72965 заявлений.
  3. Менеджмент – 47695 заявлений.
  4. Среднее образование – 45397 заявлений.
  5. Компьютерные науки – 38374 заявления.
  6. Экономика – 29702 заявления.
  7. Медицина – 29065 заявлений.
  8. Инженерия программного обеспечения – 25930 заявлений.
  9. Туризм – 24827 заявлений.
  10. Психология – 22675 заявлений.

Относительно топ-10 самых популярных вузов Шаров отметил, что время от времени озвучивается миф, будто лучшие абитуриенты выбирают только столичные университеты.

"Хочу сказать, что это утверждение не является правдивым. И хотя конечно ведущие столичные вузы пользуются большой популярностью, но в топ-10 университетов на ряду со столичными заведениями также вошли львовские, харьковский и черновицкий вузы", – отметил чиновник.

Топ заведений, куда подано больше всего заявлений:

  1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 37994 заявления.
  2. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 35764 заявления.
  3. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33324 заявления.
  4. Национальный университет "Львовская политехника" – 28900 заявлений.
  5. Киевский национальный торгово-экономический университет – 28126 заявлений.
  6. Национальный авиационный университет – 23939 заявлений.
  7. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 19982 заявления.
  8. Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 17437 заявлений.
  9. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 16310 заявлений.
  10. Национальный педагогический университет имени Н.П. Драгоманова – 16266 заявлений.

Напомним, 26 июля у абитуриентов был последний день подачи заявлений для поступления на бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования на поступление в вузы Украины. Увидеть себя в списках зачисленных на бюджет абитуриенты смогут 1 августа.

Теги: Новости Украины Новости политики студенты ВНА Министерство образования и науки Украины Образование
Источник: 24 канал
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