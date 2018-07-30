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Ринок праці потребує випускників із професійно-технічною освітою, – МОН

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Іванна Коберник
Іванна Коберник / radiosvoboda.org

Українському ринку праці потрібні лише 40% працівників із вищою освітою. Більшість вакансій вимагають рівня висококваліфікованих випускників професійно-технічних училищ.

Про це за підсумками вступної кампанії 2018 року розповіла в ефірі Еспресо.TV радник міністра освіти Іванна Коберник.

"76% випускників подали заяви до вишів. Хоча, якщо ми говоримо про потреби ринку праці, то це обернена ситуація. Насправді, потреба ринку праці така: 40% спеціальностей з вищою освітою і 60% спеціальностей, які вимагають професійної або професійно-технічної освіти", – пояснила радник міністра.

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За її словами, з цим "потрібно працювати", тобто батьки мають пояснювати своїм дітям всі недоліки і переваги як вищої, так і професійно-технічної освіти. Зокрема, робити акцент на факторі оплати праці, розмір якої є досить високим серед багатьох робітничих спеціальностей.

Наприклад, додала Коберник, зараз в Україні є надзвичайна потреба у фахівцях із сучасного сантехнічного обладнання.

"Це один із найбільших запитів і попитів на ринку праці. Адже будуються величезні офісні центри, нові споруди. Монтажник сантехнічних систем - це складна професія, яка вимагає знань, зокрема і матеріалознавства, і фізичних процесів. Щоб змонтувати велику систему опалення, водопостачання", - зауважила радник міністра.

Зі свого боку, зазначила Коберник, Міністерство освіти активно реформує систему ПТУ "за тим же принципом, за яким реформується і українська школа".

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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