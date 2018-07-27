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ТОП–5 цікавих фактів вступної кампанії 2018 року

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Вступна кампанія 2018: ТОП–5 цікавих фактів
Вступна кампанія 2018: ТОП–5 цікавих фактів / Ілюстративне фото

Найближчим часом українські абітурієнти отримають результати вступу на бюджет. А у Міністерстві освіти і науки розповіли про ТОП-5 цікавих фактів цьогорічної вступної кампанії.

У МОН наголошують, що цьогоріч 146 тисяч випускників шкіл вирішили вступити на бакалавра, подавши понад 900 тисяч заяв. 

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Директор ДП "Інфоресурс" Оксана Бєлік розповіла про цікаві факти вступної кампанії 2018 року. 

Факт №1

У середньому вступники подавали 5 заяв на бюджет, хоча максимальна кількість таких заяв – 7.

Факт №2

Найбільше заяв було подано у перший день – 120 301 заява, тоді як найменше у останній день – 28 985 заяв.

Факт №3

Сертифікатами ЗНО за 2016 та 2017 роки скористалися 8 058 вступників.

Факт №4

Майже 55% вступників подавали заяви лише на контракт.

Факт №5

21 514 вступників завантажили до електронних кабінетів довідку, яка надає право скористатися сільським коефіцієнтом.

Оксана Бєлік додала, що вже найближчим часом будуть відомі результати вступу на бюджет.

“Вже з 1 серпня статус заяв, поданих на бюджет через електронні кабінети, буде змінений. Відтак вступники дізнаються, на які спеціальності та до яких навчальних закладів вони отримали рекомендацію для вступу на бюджет. Якщо абітурієнт погоджується з такою пропозицією, тоді до 18:00 години 6 серпня він має подати оригінали документів до приймальної комісії вишу. Після цього статус конкретної заяви має змінитися на "Включено до наказу". Якщо такого не відбулося, вступник повинен звернутися до приймальної комісії закладу”, - пояснила Оксана Бєлік.

Нагадаємо, 26 липня в абітурієнтів був останній день подачі заяв для вступу на бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти на вступ до вишів України. Побачити себе у списках зарахованих на бюджет абітурієнти зможуть 1 серпня.

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
Джерело: 24 Канал
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