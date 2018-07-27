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ТОП–5 интересных фактов вступительной кампании 2018 года

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Вступительная кампания 2018: ТОП–5 интересных фактов
Вступительная кампания 2018: ТОП–5 интересных фактов / Иллюстративное фото

В ближайшее время украинские абитуриенты получат результаты поступления на бюджет. А в Министерстве образования и науки рассказали о ТОП-5 интересных фактах нынешней вступительной кампании.

В МОН отмечают, что в этом году 146 тысяч выпускников школ решили поступить на бакалавра, подав больше 900 тысяч заявлений.

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Директор ГП "Инфоресурс" Оксана Белик рассказала об интересных фактах вступительной кампании 2018 года.

Факт №1

В среднем абитуриенты подавали 5 заявлений на бюджет, хотя максимальное количество таких заявлений – 7.

Факт №2

Больше всего заявлений было подано в первый день – 120 301 заявление, тогда как меньше всего в последний день – 28 985 заявлений.

Факт №3

Сертификатами ВНО за 2016 и 2017 годы воспользовались 8 058 поступающих.

Факт №4

Почти 55% абитуриентов подавали заявления только на контракт.

Факт №5

21 514 поступающих загрузили в электронные кабинеты справку, которая дает право воспользоваться сельским коэффициентом.

Оксана Белик добавила, что уже в ближайшее время будут известны результаты поступления на бюджет.

“Уже с 1 августа статус заявлений, поданных на бюджет через электронные кабинеты, будет изменен. Следовательно, абитуриенты узнают, на какие специальности и в какие учебные заведения они получили рекомендацию для поступления на бюджет. Если абитуриент соглашается с таким предложением, тогда до 18:00 часов 6 августа он должен подать оригиналы документов в приемную комиссию вуза. После этого статус конкретного заявления должен измениться на "Включено в приказ". Если такого не произошло, абитуриент должен обратиться в приемную комиссию учреждения”, - пояснила Оксана Белик.

Напомним, 26 июля у абитуриентов был последний день подачи заявлений для поступления на бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования на поступление в вузы Украины. Увидеть себя в списках зачисленных на бюджет абитуриенты смогут 1 августа.

Теги: Новости Украины ВНА Министерство образования и науки Украины Образование
Источник: 24 Канал
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