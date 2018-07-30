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Рынок труда нуждается в выпускниках с профессионально-техническим образованием, – МОН

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Иванна Коберник
Иванна Коберник / radiosvoboda.org

Украинскому рынку труда нужны лишь 40% работников с высшим образованием. Большинство вакансий требуют уровня высококвалифицированных выпускников профессионально-технических училищ.

Об этом по итогам вступительной кампании 2018 года рассказала в эфире Еспресо.TV советник министра образования Иванна Коберник.

"76% выпускников подали заявления в вузы. Хотя, если мы говорим о потребностях рынка труда, то это обратная ситуация. На самом деле, потребность рынка труда такова: 40% специальностей с высшим образованием и 60% специальностей, которые требуют профессионального или профессионально-технического образования", – пояснила советник министра.

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По ее словам, с этим "нужно работать", то есть родители должны объяснять своим детям все недостатки и преимущества как высшего, так и профессионально-технического образования. В частности, делать акцент на факторе оплаты труда, размер которой является достаточно высоким среди многих рабочих специальностей.

Например, добавила Коберник, сейчас в Украине есть чрезвычайная потребность в специалистах по современному сантехническому оборудованию.

"Это один из крупнейших запросов и спросов на рынке труда. Ведь строятся огромные офисные центры, новые постройки. Монтажник сантехнических систем – это сложная профессия, которая требует знаний, в том числе и материаловедения, и физических процессов. Чтобы смонтировать большую систему отопления, водоснабжения", – отметила советник министра.

Со своей стороны, отметила Коберник, Министерство образования активно реформирует систему ПТУ "по тому же принципу, по которому реформируется и украинская школа".

Теги: Новости Украины Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
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