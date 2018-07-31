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Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит прозевать

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Сроки для поступающих в августе
Сроки для поступающих в августе / 24 канал

В августе вступительная кампания для украинских абитуриентов подходит к финалу. Поступающие на специалиста на базе 11 и 9 классов к середине августа уже получат ответ – студентами какого вуза они станут.

Проверьте, ничего ли вы не пропустили, все ли подготовили – чтобы без нервов стать студентом (или родителями студента).

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Младший специалист (на основе полного общего среднего образования)

Поступление:

До 1 августа: прием документов и заявлений на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

До 4 августа: собеседования

До 7 августа: творческие конкурсы, вступительные экзамены

До 8 августа: прием документов и заявлений с сертификатами ВНО

Результаты:

Обнародование рейтингового списка по собеседованию, вступительным экзаменам на бюджет – до 5 августа (12:00). До 7 августа (18:00) – выполнение требований для зачисления, до 8 августа (12:00) – зачет.

Обнародование рейтинговых списков по сертификатам ВНО – до 9 августа (12:00) . До 13 августа (12:00) – выполнение условий для зачисления, до 14 августа (12:00) – зачет.

Зачисление на контракт – до 17 августа. Перевод на вакантные бюджетные места – до 18 августа.

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Младший специалист (на основе базового общего среднего образования)

До 2 августа: зачисление на контракт (первая волна).

До 7 августа: перевод на бюджетные места.

До 30 августа: зачисление на контракт (вторая волна).

Поступающим из Крыма и Донбасса

До 1 августа (18:00): прием документов на специалиста на базе 11 классов.

До 7 августа: вступительные экзамены.

До 8 августа (12:00): зачисление (Крым).

До 14 августа (12:00): зачисление (Донбасс).

Поступление на контракт на все образовательные уровни для абитуриентов из Крыма и Донбасса – до 26 сентября прием документов и вступительные экзамены, до 30 сентября – зачисление.

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Бакалавр (магистр медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления)

До 1 августа: обнародование рейтингового списка поступающих по ВНО и квотам 2,3.

До 6 августа (18:00): выполнение требований для зачисления на бюджетные места. До 7 августа (12:00) – зачисление на бюджетные места.

До 18 августа: перевод на вакантные бюджетные места.

До 30 августа: зачисление на контракт.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации ВНА студенты Министерство образования и науки Украины Образование
Источник: 24 канал
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