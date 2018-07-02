00:21
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Освіта за кордоном: куди їде та чи повертається українська молодь на Батьківщину

278 Читать новость на русском

Все більше українців їдуть здобувати вищу освіту за кордон. Експерти розповіли, чому українські студенти обирають іноземні виші, в яких країнах і чи повертаються потім в Україну.

У 2017 році освіту за кордоном здобували 70 тисяч українців.

Читайте також: В Україні стартувала вступна кампанія: коли надсилати заяви до вишів

"Ця цифра дійсно зростає за минулі роки, особливо після 2014 року, коли одним із критеріїв вибору місця навчання за кордоном став безпековий фактор. Але з іншого боку, ця цифра є порівняно невеликою, як в світових чи європейських масштабах, вона є дуже-дуже маленькою у порівнянні з кількістю трудових мігрантів", – зазначив директор Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Переважно діти обирають ІТ-сферу та менеджмент. Проте залишитись за кордоном і отримати роботу не так просто. До прикладу, законодавчо у Швейцарії та Англії, після закінчення навчання, випускники одразу повинні повернутися на Батьківщину. А ось у Польщі, чи Німеччині можна і затриматись. Проте, найлегше затриматися все ж в Канаді та Америці, кажуть експерти. 

Америка надає шикарну можливість для всіх студентів, які закінчили університет за спеціальностями пов'язаними з інженерією, комп'ютеризацією, математикою і науками, адже вони можуть залишитися там на три роки,
– розповіла менеджер освіти за кордоном IQ Consultancy Марина Дженкінс.

Студент Максим, який їде вчитись у Сіетлу, ще не знає чи повертатиметься він, чи ні. Каже, головне отримати знання.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Освіта студенти
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 2 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему у Германии сейчас большие проблемы
2 липня, 23:00 Почему у Германии сейчас большие проблемы
Іван Яковина 353
Головні новини 2 липня: обмінний список росіян, українці застрягли на відпочинку за кордоном
2 липня, 22:20 Головні новини 2 липня: обмінний список росіян, українці застрягли на відпочинку за кордоном
1911
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Ждать еще не долго: сколько Путина быть при власти в России
2 липня, 22:04 Ждать еще не долго: сколько Путина быть при власти в России
Альфред Кох 1553
Рецепти алкогольних коктейлів: з віскі, ромом, джином та мартіні
2 липня, 21:00 Рецепти алкогольних коктейлів: з віскі, ромом, джином та мартіні
287
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук