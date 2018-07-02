Освіта за кордоном: куди їде та чи повертається українська молодь на Батьківщину

Все більше українців їдуть здобувати вищу освіту за кордон. Експерти розповіли, чому українські студенти обирають іноземні виші, в яких країнах і чи повертаються потім в Україну.

У 2017 році освіту за кордоном здобували 70 тисяч українців.

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"Ця цифра дійсно зростає за минулі роки, особливо після 2014 року, коли одним із критеріїв вибору місця навчання за кордоном став безпековий фактор. Але з іншого боку, ця цифра є порівняно невеликою, як в світових чи європейських масштабах, вона є дуже-дуже маленькою у порівнянні з кількістю трудових мігрантів", – зазначив директор Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Переважно діти обирають ІТ-сферу та менеджмент. Проте залишитись за кордоном і отримати роботу не так просто. До прикладу, законодавчо у Швейцарії та Англії, після закінчення навчання, випускники одразу повинні повернутися на Батьківщину. А ось у Польщі, чи Німеччині можна і затриматись. Проте, найлегше затриматися все ж в Канаді та Америці, кажуть експерти.

Америка надає шикарну можливість для всіх студентів, які закінчили університет за спеціальностями пов'язаними з інженерією, комп'ютеризацією, математикою і науками, адже вони можуть залишитися там на три роки,

– розповіла менеджер освіти за кордоном IQ Consultancy Марина Дженкінс.

Студент Максим, який їде вчитись у Сіетлу, ще не знає чи повертатиметься він, чи ні. Каже, головне отримати знання.