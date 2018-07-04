Кабмін утворив Нацфонд досліджень: озвучено його завдання
Кабмін утворив Національний фонд досліджень. Завдання новоствореної структури полягатиме у підтримання фундаментальних і прикладних досліджень, а також науково-технічних розробок в Україні.
Про це повідомляє "Інтерфакс-України".
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"Передбачається, що саме цей фонд відповість на деякі виклики, які пов'язані з недостатністю прозорості фінансування, і щоб це фінансування потрапляло до найкращих із тих, хто може показувати результати, і витрачалося найефективніше для потреб економіки та суспільства", – розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Управляти Нацфондом буде уряд України.
Основними завданнями Фонду досліджень є: підтримання фундаментальних досліджень у галузях природознавчих, технічних, суспільних і гуманітарних наук; підтримання прикладних досліджень і науково-технічних розробок у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки.