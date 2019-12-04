Полмиллиарда гривен: В Минобразования рассказали о реформе Национального фонда исследования

Министерство образования и науки Украины увеличивает финансирования Национального фонда исследований. Также реформируют порядок использования средств.

У фонда появится собственный сайт и электронная база исследований разработок, пишет официальный сайт МОН.

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Сейчас совместно с представителями Фонда МОН активно работает над завершением необходимых "документальных" процедур. Плюс в бюджете следующего года мы увеличили финансирование НФД почти вдвое – до 526 млн грн. Эти средства должны максимально быстро заработать для поддержки наших ученых,

– отметила министр образования и науки Анна Новосад.

По словам министра образования, уже весной 2020 года украинские ученые смогут получить первые гранті на исследование.

На что сможет давать гранты Национальный фонд исследований

выполнение научных исследований и разработок;

развитие материально-технической базы научных исследований и разработок высокого уровня;

развитие научного сотрудничества, в частности научной мобильности, организацию, проведение и участие в конференциях, симпозиумах, совместных исследованиях университетах и научных учреждений и тому подобное;

научную стажировку аспирантов и докторантов, в том числе за рубежом;

создание, функционирование и развитие исследовательской инфраструктуры;

трансфер знаний и их распространение;

поддержку проектов молодых ученых;

поддержку деятельности, направленную на привлечение молодежи к научной и научно-технической деятельности;

популяризацию науки;

другие направления (которые буду согласовываться с фондом)

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Что такое Национальный фонд исследований?