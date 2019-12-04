Полмиллиарда гривен: В Минобразования рассказали о реформе Национального фонда исследования

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Ученые получат еще один канал финансирования / Franck V.

Министерство образования и науки Украины увеличивает финансирования Национального фонда исследований. Также реформируют порядок использования средств.

У фонда появится собственный сайт и электронная база исследований разработок, пишет официальный сайт МОН.

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Сейчас совместно с представителями Фонда МОН активно работает над завершением необходимых "документальных" процедур. Плюс в бюджете следующего года мы увеличили финансирование НФД почти вдвое – до 526 млн грн. Эти средства должны максимально быстро заработать для поддержки наших ученых,
– отметила министр образования и науки Анна Новосад.

По словам министра образования, уже весной 2020 года украинские ученые смогут получить первые гранті на исследование.

На что сможет давать гранты Национальный фонд исследований

  • выполнение научных исследований и разработок;
  • развитие материально-технической базы научных исследований и разработок высокого уровня;
  • развитие научного сотрудничества, в частности научной мобильности, организацию, проведение и участие в конференциях, симпозиумах, совместных исследованиях университетах и научных учреждений и тому подобное;
  • научную стажировку аспирантов и докторантов, в том числе за рубежом;
  • создание, функционирование и развитие исследовательской инфраструктуры;
  • трансфер знаний и их распространение;
  • поддержку проектов молодых ученых;
  • поддержку деятельности, направленную на привлечение молодежи к научной и научно-технической деятельности;
  • популяризацию науки;
  • другие направления (которые буду согласовываться с фондом)

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Что такое Национальный фонд исследований?

  • основан 4 июля 2018 года;
  • призван финансировать исследования ученых;
  • отбор работ для участия в программе финансирования происходит на конкурсной основе;
  • результаты конкурса определяют независимые эксперты.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Ганна Новосад Министерство образования и науки Украины Наука в Украине
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