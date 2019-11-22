Украина выделит рекордные 100 миллионов гривен на проекты молодых ученых
Уже в 2020 году Министерство образования Украины планирует профинансировать проекты молодых ученых на рекордные 100 миллионов гривен. За 4 года бюджет увеличился в 8 раз.
Всего молодые ученые представили на конкурс в министерство 316 проектов, сообщает пресс-служба МОН.
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Финансирование получат 199 проектов. 152 из них – продолжат работу из предыдущих лет, а 47 проектов будут совершенно новыми.
2016 МОН начинал этот конкурс – именно для молодых ученых – с бюджетом 12 млн гривен и финансированием 79 работ. Постепенно эта сумма возрастала, но на следующий год мы смогли заложить рекордный бюджет конкурса – 100 млн гривен,
– рассказала Анна Новосад.
Потенциал каждого из проектов оценивали 5 экспертов.
Количество проектов высокого уровня постоянно растет / фото: МОН
Конкурс объединяет тех, кто хочет делать действительно качественную науку, и поддерживает лучших,
– резюмировал первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, который возглавил Экспертный совет.
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По каким направлениям будут работать ученые?
- новые технологии производства материалов (нанотехнологии)
- рациональное природопользование и экология;
- демографические изменения и благосостояние общества.