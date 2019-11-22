Украина выделит рекордные 100 миллионов гривен на проекты молодых ученых

Уже в 2020 году Министерство образования Украины планирует профинансировать проекты молодых ученых на рекордные 100 миллионов гривен. За 4 года бюджет увеличился в 8 раз.

Всего молодые ученые представили на конкурс в министерство 316 проектов, сообщает пресс-служба МОН.

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Финансирование получат 199 проектов. 152 из них – продолжат работу из предыдущих лет, а 47 проектов будут совершенно новыми.

2016 МОН начинал этот конкурс – именно для молодых ученых – с бюджетом 12 млн гривен и финансированием 79 работ. Постепенно эта сумма возрастала, но на следующий год мы смогли заложить рекордный бюджет конкурса – 100 млн гривен,

– рассказала Анна Новосад.

Потенциал каждого из проектов оценивали 5 экспертов.



Количество проектов высокого уровня постоянно растет / фото: МОН

Конкурс объединяет тех, кто хочет делать действительно качественную науку, и поддерживает лучших,

– резюмировал первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, который возглавил Экспертный совет.

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По каким направлениям будут работать ученые?