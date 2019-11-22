Более 10 миллионов евро финансирования: в Минобразования рассказали о сотрудничестве с НАТО
Украина является одним из самых активных партнеров программы НАТО "Наука ради мира и безопасности". Работники министерства образования принимают участие в 33 проектах, а за всю историю сотрудничества Украина получила более 10 миллионов евро.
О достижениях в сотрудничестве с Альянсом рассказали на конференции "Наука ради мира и безопасности", пишет пресс-служба МОН.
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Наши исследователи делают большой вклад в развитие мира и безопасности для всего человечества. Они работают над разработками мирового уровня в смысле международной безопасности, борьбы с терроризмом, в сфере высоких технологий,
– рассказал первый заместитель министра образования Юрий Полюхович.
Деньги, которые выделяет НАТО, используют в научных разработках.
Юрий Полюхович – отвечает за направление науки в министерстве образования / фото: МОН
Среди совместных разработок Киевского политехнического института и Канадского университета Макмастера – портативный радар, который может выявлять скрытое оружие в толпе. Разработка реагирует на ножи, пистолеты, гранаты на расстоянии 20 метров.
Также советник по вопросам программы Дениз Бетен сообщила, что значительных успехов ученые достигли в телемедицине.
К слову: Каково состояние науки в Украине и сколько платят ученым: шокирующие детали
А сколько в Украине в целом ученых?
- почти 23 тысячи аспирантов работают в Украине;
- более 1100 докторов наук;
- более четверти ученых готовы эмигрировать за границу.