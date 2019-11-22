Более 10 миллионов евро финансирования: в Минобразования рассказали о сотрудничестве с НАТО

Украина является одним из самых активных партнеров программы НАТО "Наука ради мира и безопасности". Работники министерства образования принимают участие в 33 проектах, а за всю историю сотрудничества Украина получила более 10 миллионов евро.

О достижениях в сотрудничестве с Альянсом рассказали на конференции "Наука ради мира и безопасности", пишет пресс-служба МОН.

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Наши исследователи делают большой вклад в развитие мира и безопасности для всего человечества. Они работают над разработками мирового уровня в смысле международной безопасности, борьбы с терроризмом, в сфере высоких технологий,

– рассказал первый заместитель министра образования Юрий Полюхович.

Деньги, которые выделяет НАТО, используют в научных разработках.



Юрий Полюхович – отвечает за направление науки в министерстве образования / фото: МОН

Среди совместных разработок Киевского политехнического института и Канадского университета Макмастера – портативный радар, который может выявлять скрытое оружие в толпе. Разработка реагирует на ножи, пистолеты, гранаты на расстоянии 20 метров.

Также советник по вопросам программы Дениз Бетен сообщила, что значительных успехов ученые достигли в телемедицине.

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А сколько в Украине в целом ученых?