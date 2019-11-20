Украинские ученые получат 7 миллионов евро от ЕС на собственные исследования

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Ученые смогут более эффективно работать / Народная правда

Украинские ученые смогут получить дополнительные деньги от Европейского Союза. На свой научный проект можно получить до 7 миллионов евро.

Первый конкурс министерство уже проведет в начале следующего года, сообщает пресс-служба МОН

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Нам очень важно начать конкурс как можно скорее, чтобы наши ученые получили дополнительное финансирование на их проекты и развитие инфраструктуры,
– рассказала министр образования Анна Новосад.

В конкурсе могут принимать участие предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности. Деньги будут перечисляться в течение 2 лет.

Сейчас это 7 миллионов евро. Небольшая часть идет на участие наших представителей и экспертов в комитетах "Горизонта" и популяризацию программы. Но абсолютное большинство этих средств пойдет на научные проекты украинских ученых и закупку оборудования. Сейчас мы утвердили порядок конкурса для таких проектов,
– рассказала Анна Новосад.

Финансирование получат те вузы, которые заработают хорошие баллы от независимых экспертов. Для предотвращения коррупции в системе распределения денег существует много предохранителей.

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Что известно о "Горизонте 2020"?

  • ежегодная программа научных предприятий от Европейского Союза;
  • Украина принимает участие с 2014 года;
  • 163 научных и инновационных проекта уже успели профинансировать в рамках "Горизонта";
  • 26,98 миллиона евро уже выделены Украине в рамках сотрудничества.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Деньги Министерство образования Украины Наука в Украине Ганна Новосад Учеба
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