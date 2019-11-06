Университеты подождут: Минобразования приостанавливает аттестацию

В Министерстве образования Украины заявили, что вынуждены приостановить аттестацию вузов. Оказалось, что набрали мало квалифицированных экспертов.

Недавно началась аттестация вузов. Победители должны были получить базовое финансирование на научную деятельность, об этом рассказала министр образования Украины Анна Новосад.

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В министерство подали 900 анкет, однако в ведомстве решили пересмотреть условия заявок. Планируют увеличить требования к кандидатам и привлечь международных экспертов.

Качество результатов и доверие к ним гораздо важнее, чем "погоня" за сроками аттестации,

– объяснила Анна Новосад

По словам министра, в 2020 году на базовое финансирование науки в вузах предусмотрено уже 400 млн гривен. Важно, чтобы эти деньги распределили на основе объективных результатов оценивания.

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Как финансируются украинские вузы сейчас?Сегодня в украинских университетах есть только два источника финансирования. Половина – средства от государства на обучение бюджетников, а другая половина – гранты и деньги от студентов-платников.