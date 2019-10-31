Министерство планирует упростить поступление в вузы для жителей оккупированных территорий

Министр образования Анна Новосад рассказала, что абитуриенты с оккупированных территорий все чаще хотят поступать в украинские вузы. Поэтому нужно упростить правила поступления для них.

О планах ведомства министр рассказала на Форуме единства в Мариуполе, сообщает LB.

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1600 абитуриентов с подконтрольных нам территорий Донбасса и 265 абитуриентов из оккупированного Крыма вступили в наши украинские вузы (в 2019 году) по упрощенной процедуре – это когда они не сдают внешнего независимого оценивания,

– рассказала Анна Новосад.

По ее словам, такие показатели свидетельствуют о большом количестве желающих получать образование именно в украинских университетах.

Однако выбор университетов для этих абитуриентов ограничен. Жители зоны проведения ООС имеют возможность учиться в их университетах, а украинцы из оккупированного Крыма лишь в университетах южных областей. Для поступления в вузы из других городов необходимо сдавать ВНО.

За эти 5 лет такая сегрегация себя исчерпывает, и мы должны переосмыслить доступ для этих абитуриентов, наших студентов в наши же высшие учебные заведения,

– заявила глава МОН.

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Как происходит вступление для жителей неподконтрольных территорий в украинские вузы сегодня?