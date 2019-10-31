Міністерство планує спростити вступ в університети для жителів окупованих територій

Міністерка освіти Ганна Новосад розповіла, що абітурієнти з окупованих територій все частіше мають бажання вступати до українських вишів. Тож потрібно спростити правила вступу для них.

Про плани відомства міністерка розповіла на Форумі єдності в Маріуполі, повідомляє LB.

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1600 абітурієнтів з непідконтрольних нам територій Донбасу і 265 абітурієнтів з окупованого Криму вступили в наші українські виші (у 2019 році) за спрощеною процедурою – це коли вони не здають зовнішнього незалежного оцінювання,

– розповіла Ганна Новосад.

За її словами такі показники свідчать про велику кількість охочих здобувати освіту саме в українських університетах.

Проте вибір університетів для цих абітурієнтів обмежений. Мешканці зони проведення ООС мають можливість вчитися в переміщених університетах, а українці з окупованого Криму лише в університетах південних областей. Для вступу в виші з інших міст необхідно складати ЗНО.

За ці 5 років така сегрегація себе вичерпує, і ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів, наших студентів до наших же закладів вищої освіти,

– заявила очільниця МОН.

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Як відбувається вступ для жителів непідконтрольних територій в українські виші сьогодні?