Міністерство планує спростити вступ в університети для жителів окупованих територій

72 Читать новость на русском
Потрібно переосмислювати правила вступу
Потрібно переосмислювати правила вступу / Galinfo

Міністерка освіти Ганна Новосад розповіла, що абітурієнти з окупованих територій все частіше мають бажання вступати до українських вишів. Тож потрібно спростити правила вступу для них.

Про плани відомства міністерка розповіла на Форумі єдності в Маріуполі, повідомляє LB.

Важливо: В уряді розповіли, скільки дітей з окупованих територій отримують українську освіту

1600 абітурієнтів з непідконтрольних нам територій Донбасу і 265 абітурієнтів з окупованого Криму вступили в наші українські виші (у 2019 році) за спрощеною процедурою – це коли вони не здають зовнішнього незалежного оцінювання,
– розповіла Ганна Новосад.

За її словами такі показники свідчать про велику кількість охочих здобувати освіту саме в українських університетах.

Проте вибір університетів для цих абітурієнтів обмежений. Мешканці зони проведення ООС мають можливість вчитися в переміщених університетах, а українці з окупованого Криму лише в університетах південних областей. Для вступу в виші з інших міст необхідно складати ЗНО.

За ці 5 років така сегрегація себе вичерпує, і ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів, наших студентів до наших же закладів вищої освіти, 
– заявила очільниця МОН.

Вам буде цікаво: Міносвіти оплатило доступ до наукових платформ для більшості українських вишів

Як відбувається вступ для жителів непідконтрольних територій в українські виші сьогодні?

  • не потрібно складати ЗНО;
  • треба скласти 3 вступні іспити;
  • звернутися в освітній центр "Донбас-Україна" або "Крим-Україна";
  • для вступу необов'язково мати український паспорт.
Теги: Війна на Донбасі Освіта Міністерство освіти України Новини Криму
blog_ava
626 отруєнь за рік: Гончарук доручив покращити якість харчування в школах та садках
28 жовтня
392
Залиште відгук