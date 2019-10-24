Міносвіти оплатило доступ до наукових платформ для більшості українських вишів

394 українських закладів вищої освіти отримали доступ до наукових баз даних Scopus та Web of Science за гроші міністерства.

Для того, щоб потрапити до числа щасливчиків потрібно лише подати заявку на сайті міністерства, повідомляє МОН.

Вам варто почитати: Кожен п'ятий першокурсник шкодує про вибрану спеціальність, – Новосад

Найбільше заявок подали та отримали доступ заклади МОН (державні університети) та НАН (інститути) – 127 та 102 відповідно. Ще 49 – це Національні академії аграрних наук, 24 – МОЗ, 17 – Національні академії медичних наук.

У міністерстві закликають державні наукові установи приєднуватися до програми.

Це десь 60% від загальної кількості закладів, що можуть безкоштовно отримати доступ. Для тих, хто з певних причин ще не підключився до баз, хочу наголосити: ви все ще можете подати заявку та отримати доступ,

– заявили в міністерстві.

Нещодавно заступник міністра освіти Єгор Стадний виступив з ініціативою зміни системи фінансування державних університетів. Рівень цитованості в Scopus та Web of Science може стати основним критеріям при розподілі грошей.

Актуальне: Фінансування по-новому: за що отримуватимуть гроші українські університети

Що таке Scopus та Web of Science?

Web of Science це платформа, на якій розміщується наукова література та патенти на винаходи.

Scopus одночасно бібліографічна база даних та інструмент пошуку рівня цитованості наукових статей.