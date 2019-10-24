Минобразования оплатило доступ к научным платформам для большинства украинских вузов

394 украинских высших учебных заведения получили доступ к научным базам данных Scopus и Web of Science за деньги министерства.

Чтобы попасть в число счастливчиков, нужно только подать заявку на сайте министерства, сообщает МОН.

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Больше всего заявок подали и получили доступ заведения МОН (государственные университеты) и НАН (институты) – 127 и 102 соответственно. Еще 49 – это Национальные академии аграрных наук, 24 – МЗУ, 17 – Национальные академии медицинских наук.

В министерстве призывают государственные научные учреждения присоединяться к программе.

Это где-то 60% от общего количества учреждений, которые могут бесплатно получить доступ. Для тех, кто по определенным причинам еще не подключился к базам, хочу подчеркнуть: вы все еще можете подать заявку и получить доступ,

– заявили в министерстве.

Недавно заместитель министра образования Егор Стадный выступил с инициативой изменения системы финансирования государственных университетов. Уровень цитируемости в Scopus и Web of Science может стать основным критериям при распределении денег.

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Что такое Scopus и Web of Science?

Web of Science – это платформа, на которой размещается научная литература и патенты на изобретения.

Scopus – одновременно библиографическая база данных и инструмент поиска уровня цитируемости научных статей.