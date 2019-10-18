Каждый пятый первокурсник жалеет о выбранной специальности, – Новосад

Не менее 20% всех первокурсников украинских вузов признают, что ошиблись в выборе профессии или университета.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад в разговоре с журналистом "НВ" указала на необходимость реформы старшей школы в Украине.

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По ее словам, сегодня в 10-11 классах украинских школ ученики изучают более 20 предметов и не имеют возможности по-настоящему углубиться в любой из них.

В результате имеем абсолютно дезориентированных выпускников ... Наши исследования показывают 20% первокурсников признают, что выбрали не ту специальность,

– заявила Новосад.

Именно поэтому, по мнению чиновницы, важно давать старшеклассникам возможность профильного обучения и самостоятельного выбора предметов. Ведь именно таким образом можно подготовить их к правильному выбору вуза.

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Реформа старшей школы была запланирована на 2027 год, однако новая руководительница Минобразования планирует ускорить этот процесс.

Что предусматривает реформа?

– введение 12 года обучения;

– создание сети академических лицеев;

– стимулирование развития профильного обучения в старших школах.

Полное интревью Анны Новосад – смотрите видео: