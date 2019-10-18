Каждый пятый первокурсник жалеет о выбранной специальности, – Новосад
Не менее 20% всех первокурсников украинских вузов признают, что ошиблись в выборе профессии или университета.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад в разговоре с журналистом "НВ" указала на необходимость реформы старшей школы в Украине.
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По ее словам, сегодня в 10-11 классах украинских школ ученики изучают более 20 предметов и не имеют возможности по-настоящему углубиться в любой из них.
В результате имеем абсолютно дезориентированных выпускников ... Наши исследования показывают 20% первокурсников признают, что выбрали не ту специальность,
– заявила Новосад.
Именно поэтому, по мнению чиновницы, важно давать старшеклассникам возможность профильного обучения и самостоятельного выбора предметов. Ведь именно таким образом можно подготовить их к правильному выбору вуза.
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Реформа старшей школы была запланирована на 2027 год, однако новая руководительница Минобразования планирует ускорить этот процесс.
Что предусматривает реформа?
– введение 12 года обучения;
– создание сети академических лицеев;
– стимулирование развития профильного обучения в старших школах.
Полное интревью Анны Новосад – смотрите видео: