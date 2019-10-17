Министерство образования изменило стандарты обучения в лицеях
Минобразования утвердило изменение организации обучения в научных лицеях. Теперь ученики буду учиться на одном из трех основных направлений и обязаны принимать участие в научных исследованиях.
Об этом свидетельствует приказ МОН №1303.
Изучение предметов в специализированных школах отныне будет происходить через призму научных исследований.
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Также, в приказе говорится, что общее количество учебных часов в неделю может быть увеличено, при условии, если в заведении организована шестидневная рабочая неделя:
- на 2 часа для 5-8 классов;
- на 3 часа для 9-11 (12) классов.
Стандартизация предусматривает три учебных направления для учащихся:
- естественно-математический;
- общественно-гуманитарный;
- технико-технологический.
Кроме того, в приказе говорится, что предметы, не соответствующие профилю класса, изучаться только на базовом уровне.
Какие изменения в школах запланированы на будущее?– введение 12 классов в школах;
– расширение Нуш (новой украинской школы) с младших классов на средние и старшие;
– переход всех школ и лицеев на украинский язык преподавания;
– расширение сети опорных школ в районах;
– модернизация программы школьного образования.
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