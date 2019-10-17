Министерство образования изменило стандарты обучения в лицеях

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МОН продолжает реформировать школьное образование
МОН продолжает реформировать школьное образование / cursorinfo.co.il

Минобразования утвердило изменение организации обучения в научных лицеях. Теперь ученики буду учиться на одном из трех основных направлений и обязаны принимать участие в научных исследованиях.

Об этом свидетельствует приказ МОН №1303.

Изучение предметов в специализированных школах отныне будет происходить через призму научных исследований.

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Также, в приказе говорится, что общее количество учебных часов в неделю может быть увеличено, при условии, если в заведении организована шестидневная рабочая неделя:

  • на 2 часа для 5-8 классов;
  • на 3 часа для 9-11 (12) классов.

Стандартизация предусматривает три учебных направления для учащихся:

  • естественно-математический;
  • общественно-гуманитарный;
  • технико-технологический.

Кроме того, в приказе говорится, что предметы, не соответствующие профилю класса, изучаться только на базовом уровне.

Какие изменения в школах запланированы на будущее?– введение 12 классов в школах;
– расширение Нуш (новой украинской школы) с младших классов на средние и старшие;
– переход всех школ и лицеев на украинский язык преподавания;
– расширение сети опорных школ в районах;
– модернизация программы школьного образования.

Теги: Министерство образования и науки Украины Ганна Новосад Учеба Школа Реформа образования
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