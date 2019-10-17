Министерство образования изменило стандарты обучения в лицеях

Минобразования утвердило изменение организации обучения в научных лицеях. Теперь ученики буду учиться на одном из трех основных направлений и обязаны принимать участие в научных исследованиях.

Об этом свидетельствует приказ МОН №1303.

Изучение предметов в специализированных школах отныне будет происходить через призму научных исследований.

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Также, в приказе говорится, что общее количество учебных часов в неделю может быть увеличено, при условии, если в заведении организована шестидневная рабочая неделя:

на 2 часа для 5-8 классов;

на 3 часа для 9-11 (12) классов.

Стандартизация предусматривает три учебных направления для учащихся:

естественно-математический;

общественно-гуманитарный;

технико-технологический.

Кроме того, в приказе говорится, что предметы, не соответствующие профилю класса, изучаться только на базовом уровне.

Какие изменения в школах запланированы на будущее?– введение 12 классов в школах;

– расширение Нуш (новой украинской школы) с младших классов на средние и старшие;

– переход всех школ и лицеев на украинский язык преподавания;

– расширение сети опорных школ в районах;

– модернизация программы школьного образования.