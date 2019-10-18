Кожен п'ятий першокурсник шкодує про вибрану спеціальність, – Новосад

Не менше 20% всіх першокурсників українських вишів визнають, що помилилися у виборі спеціальності або університету.

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад у розмові з журналістом "НВ" вказала на необхідність реформи старшої школи в Україні.

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За її словами, сьогодні в 10-11 класах українських шкіл учні вивчають понад 20 предметів та не мають можливості по-справжньому заглибитися в жоден з них.

В результаті маємо абсолютно дезорієнтованих випускників... Наші дослідження показують: 20% першокурсників визнають, що обрали не ту спеціальність,

– заявила Новосад.

Саме тому, на думку урядовиці, важливо давати старшокласникам можливість профільного навчання та самостійного вибору предметів. Адже саме таким чином можна підготувати їх до правильного вибору вишу.

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Реформа старшої школи була запланована на 2027 рік, проте нова очільниця Міносвіти планує прискорити цей процес.

Що передбачає реформа? – запровадження 12 року навчання;

– створення мережі академічних ліцеїв;

– стимулювання розвитку профільного навчання в старших школах.

Повне інтрев'ю Ганни Новосад – дивіться відео: