В уряді розповіли, скільки дітей з окупованих територій отримують українську освіту

192 Читать новость на русском
Новосад: Ми аналізуємо зворотній зв'язок
Новосад: Ми аналізуємо зворотній зв'язок / Іршава онлайн

Українська освіта стане доступнішою для жителів окупованих територій. У Міносвіти підрахували що для цього треба зробити.

Про це розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад під час Форуму Єдності в Маріуполі, повідомляє "Урядовий портал".

Важливо: Україна приєднається до всесвітньої декларації про безпеку шкіл

За словами Ганни Новосад, міністерство зібрало багато цифр щодо освітніх питань на Донбасі.

Які завдання стоять перед міністерством на найближчий час?

  • 474 кілометри доріг необхідно відремонтувати для підвезення дітей до шкіл;
  • 13 шкільних автобусів бракує;
  • 4 468 дітей з окупованих територій вже отримують українські шкільну освіту дистанційно.

Міністерка розповіла, що відомство тримає постійний зв'язок з окупованими територіями.

Зараз ми працюємо над нашою політикою щодо окупованих територій, поєднуючи ці дані з постійним зворотним зв’язком, 
– пояснила Ганна Новосад.

Вам буде цікаво: Міносвіти проти скасування надбавок для вчителів, – Новосад

Які основні напрями політики щодо окупованих територій сформували в міністерстві?

  • спрощення вступу в університети для дітей з окупованих територій;
  • розвиток дистанційної шкільної освіти;
  • запровадження програм психологічної допомоги для учнів з окупованих та прифронтових територій.
Теги: Війна на Донбасі Окуповані території Освіта Міністерство освіти України Ганна Новосад
blog_ava
В Києві на акцію протесту вийшли тисячі вчителів: відео
29 жовтня
3369
Залиште відгук