В уряді розповіли, скільки дітей з окупованих територій отримують українську освіту
Українська освіта стане доступнішою для жителів окупованих територій. У Міносвіти підрахували що для цього треба зробити.
Про це розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад під час Форуму Єдності в Маріуполі, повідомляє "Урядовий портал".
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За словами Ганни Новосад, міністерство зібрало багато цифр щодо освітніх питань на Донбасі.
Які завдання стоять перед міністерством на найближчий час?
- 474 кілометри доріг необхідно відремонтувати для підвезення дітей до шкіл;
- 13 шкільних автобусів бракує;
- 4 468 дітей з окупованих територій вже отримують українські шкільну освіту дистанційно.
Міністерка розповіла, що відомство тримає постійний зв'язок з окупованими територіями.
Зараз ми працюємо над нашою політикою щодо окупованих територій, поєднуючи ці дані з постійним зворотним зв’язком,
– пояснила Ганна Новосад.
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Які основні напрями політики щодо окупованих територій сформували в міністерстві?
- спрощення вступу в університети для дітей з окупованих територій;
- розвиток дистанційної шкільної освіти;
- запровадження програм психологічної допомоги для учнів з окупованих та прифронтових територій.