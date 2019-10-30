В уряді розповіли, скільки дітей з окупованих територій отримують українську освіту

Українська освіта стане доступнішою для жителів окупованих територій. У Міносвіти підрахували що для цього треба зробити.

Про це розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад під час Форуму Єдності в Маріуполі, повідомляє "Урядовий портал".

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За словами Ганни Новосад, міністерство зібрало багато цифр щодо освітніх питань на Донбасі.

Які завдання стоять перед міністерством на найближчий час?

474 кілометри доріг необхідно відремонтувати для підвезення дітей до шкіл;

13 шкільних автобусів бракує;

4 468 дітей з окупованих територій вже отримують українські шкільну освіту дистанційно.

Міністерка розповіла, що відомство тримає постійний зв'язок з окупованими територіями.

Зараз ми працюємо над нашою політикою щодо окупованих територій, поєднуючи ці дані з постійним зворотним зв’язком,

– пояснила Ганна Новосад.

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Які основні напрями політики щодо окупованих територій сформували в міністерстві?