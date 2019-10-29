Україна приєднається до всесвітньої декларації про безпеку шкіл
Уряд ухвалив рішення, за яким міністерка освіти України Ганна Новосад підпише документ про безпеку шкіл. Особливу безпеку приділятимуть прифронтовим школам.
Таке рішення було прийняте на виїзному засіданні КМУ у вівторок, 28 жовтня 2019 року, у місті Маріуполь, повідомляє офіційний сайт МОН.
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Збройна агресія Російської Федерації та тимчасова окупація АР Крим і частин Донецької та Луганської областей – це, без перебільшення, трагедія нашого народу. І найбільш вразливими у цій ситуації є саме наші діти,
– говорить Ганна Новосад.
Як говорять у міністерстві, підписанням цього документу, Україна продемонструє потребу захисту вчителів, учнів та усіх працівників шкіл від військових дій.
Що за документ Україна підписує?
- обов'язком підписантів є реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту;
- 89 держав з різних регіонів світу приєднались до угоди;
- зобов'язується відновлювати освітню інфраструктуру, забезпечувати психологічну реабілітацію учнів, батьків і вчителів.