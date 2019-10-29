Україна приєднається до всесвітньої декларації про безпеку шкіл

Уряд ухвалив рішення, за яким міністерка освіти України Ганна Новосад підпише документ про безпеку шкіл. Особливу безпеку приділятимуть прифронтовим школам.

Таке рішення було прийняте на виїзному засіданні КМУ у вівторок, 28 жовтня 2019 року, у місті Маріуполь, повідомляє офіційний сайт МОН.

Читайте також:Міносвіти проти скасування надбавок для вчителів, – Новосад

Збройна агресія Російської Федерації та тимчасова окупація АР Крим і частин Донецької та Луганської областей – це, без перебільшення, трагедія нашого народу. І найбільш вразливими у цій ситуації є саме наші діти,

– говорить Ганна Новосад.

Як говорять у міністерстві, підписанням цього документу, Україна продемонструє потребу захисту вчителів, учнів та усіх працівників шкіл від військових дій.

Що за документ Україна підписує?