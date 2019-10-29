Україна приєднається до всесвітньої декларації про безпеку шкіл

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Угода першочергово стосується шкіл на Донбасі
Угода першочергово стосується шкіл на Донбасі / Апостроф

Уряд ухвалив рішення, за яким міністерка освіти України Ганна Новосад підпише документ про безпеку шкіл. Особливу безпеку приділятимуть прифронтовим школам.

Таке рішення було прийняте на виїзному засіданні КМУ у вівторок, 28 жовтня 2019 року, у місті Маріуполь, повідомляє офіційний сайт МОН.

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Збройна агресія Російської Федерації та тимчасова окупація АР Крим і частин Донецької та Луганської областей – це, без перебільшення, трагедія нашого народу. І найбільш вразливими у цій ситуації є саме наші діти,
– говорить Ганна Новосад.

Як говорять у міністерстві, підписанням цього документу, Україна продемонструє потребу захисту вчителів, учнів та усіх працівників шкіл від військових дій.

Що за документ Україна підписує?

  • обов'язком підписантів є реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту;
  • 89 держав з різних регіонів світу приєднались до угоди;
  • зобов'язується відновлювати освітню інфраструктуру, забезпечувати психологічну реабілітацію учнів, батьків і вчителів.
Теги: Освіта Школа Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Міністерство освіти України Ганна Новосад
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