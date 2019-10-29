Міносвіти проти скасування надбавок для вчителів, – Новосад

Міносвіти не підтримує правки до закону "Про загальну середню освіту", які запропонували в партії "Голос". У вівторок, 29 жовтня, освітяни запланували протест біля Верховної Ради.

Про свою незгоду з правками заявила міністерка освіти Ганна Новосад, під час робочого візиту до Маріуполя, повідомляє офіційний сайт МОН.

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Я б хотіла звернутися до наших освітян і запевнити, що Міністерство категорично не підтримуватиме таких новацій,

– пояснила Новосад

За словами посадовиці, правка про впровадження 40-годинного робочого дня і зменшення премій та надбавок є погано відпрацьованою. Проте зміни в цьому напрямі повинні відбутись.

Ганна Новосад розповіла, що серйозно ставиться до протестів освітян. Саме тому одразу два заступники міністра освіти сьогодні вийдуть до протестувальників, а саме Єгор Стадний та Любомир Мандзій.

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Чому освітяни обурені?

Напередодні в партії "Голос" запропонували зміни до закону "Про загальну середню освіту", за якими вчителі більше не отримуватимуть надбавок за перевірку зошитів та іншу паперову роботу, проте матимуть суттєво вищі заробітні плати.

Також, в "Голосі" запропонували запровадження 40-годинного робочого тижня, який існує зараз, проте не затверджений на офіційному рівні. Освітяни не підтримують такі зміни, бо вважають, що робочий тиждень і без того перевантажений.