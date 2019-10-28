Міносвіти планує домогтися підвищення зарплатні окремим категоріям освітян

Зараз Міністерство освіти проводить переговори із Міністерством фінансів про виділення спеціальної субвенції. Вона буде спрямована на те, щоб підняти зарплатню деяким категоріям педагогів.

Про такі плани міністерства повідомила заступниця міністра освіти та науки України Любомира Мандзій під час пресконференції на тему: "Як правильно підвищувати зарплати вчителям?" у понеділок в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Важливо: У бюджет не заклали підвищення зарплати вчителям

Підвищувати заробітну плату для педагогів є справді необхідно, однак ми виходимо з фінансових можливостей. Станом на сьогодні у нас немає такої можливості,

– заявила Мандзій.

Водночас вона зазначила, що зараз Міносвіти веде переговори з Мінфіном щодо окремої субвенції, яка б дозволила підвищити зарплату деяким категоріям освітян.

"Ведемо переговори. Маємо кілька варіантів, зокрема ми розглядаємо молодих вчителів. Також важливе питання щодо вихователів установ дошкільної освіти", – додала заступниця міністра.

До слова, міністерка Освіти та науки України Ганна Новосад нещодавно заявила, що її метою разом з парламентським Комітетом з питань освіти, науки та інновацій є домогтися змін рівня зарплат вчителям у держбюджеті 2020. Поки що бюджет був схвалений у першому читанні, тож Новосад планує внести зміни до закону до другого читання.

Плани попереднього уряду

Попередній склад Кабінету міністрів у червні схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімальної зарплатні до 2023 року. Передбачалося, що у 2020 році зарплата педагога становитиме 2,5 прожиткові мінімуми, у 2021 році – 3 мінімуми, у 2022 році – 3,5 мінімуми і з січня 2023 році – 4 прожиткових мінімуми.

Окрім цього в 2020 році зарплатня молодих вихователів дитячих садків повинна була вирости на 68%, досвідчених вихователів – на 41%, молодих вчителів – на 53%, досвідчених вчителів – на 37%, молодих майстрів профосвіти – на 85%, досвідчених майстрів – на 50%, а також на 10% повинна була вирости зарплата у тих педагогів (дошкільного та профосвіти), яких не торкнулися попередні підвищення.

Після призначення нового уряду, новий міністр Новосад заявила, що виконати цю постанову в повному обсязі неможливо, оскільки на це необхідне істотне фінансування. Тоді ж мовилося про підняття зарплат хоча б найбільш нужденним категоріям освітян: молодим вчителям та вихователям.

Пізніше депутат від фракції "Голос", член освітнього комітету Інна Совсун повідомила, що бюджетний комітет відхилив пропозиції освітнього комітету про збільшення на 5,1 мільярда гривень витрат на оплату праці педагогів.

Які видатки у проєкті держбюджету 2020 закладені на освіту?Загальна сума витрат – 136,4 мільярда гривень. Це на 7,7 мільярда гривень більше в порівнянні з попереднім роком. Вперше у проєкті держбюджету передбачені видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 мільярда гривень. При цьому розмір видатків на зарплати вчителям залишився на рівні попереднього року, попри обіцянки про збільшення.



Бюджет 2020 / Інфографіка 24 каналу

