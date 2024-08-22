Найбільшу кількість бюджетних місць отримала спеціальність "Інформаційні технології". 619 осіб зможуть їх опановувати на третьому рівні вищої освіти.

Дивіться також МОН планує змінити систему фінансування здобуття освіти в магістратурі та аспірантурі

На яких спеціальностях виділили найбільше бюджетних місць

Трохи менше – 520 місць – отримала галузь "Соціальні та поведінкові науки". На третій сходинці – "Освіта/Педагогіка" – 465.

Загалом цьогоріч на аспірантуру виділили 5409 бюджетних місць.

434 місця віддали галузі "Управління та адміністрування". "Механічна інженерія" отримала 423 місця.



На якій спеціальності виділили найбільше бюджетних місць / скриншот

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

Що змінилося для вступників в аспірантуру у 2024 році

У 2024 році Міносвіти України значно змінило правила вступу в аспірантуру. Причина – значний ажіотаж серед чоловіків призовного віку для отримання відстрочки. Тож цьогоріч запрацювали такі зміни: