Найбільшу кількість бюджетних місць отримала спеціальність "Інформаційні технології". 619 осіб зможуть їх опановувати на третьому рівні вищої освіти.
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На яких спеціальностях виділили найбільше бюджетних місць
Трохи менше – 520 місць – отримала галузь "Соціальні та поведінкові науки". На третій сходинці – "Освіта/Педагогіка" – 465.
Загалом цьогоріч на аспірантуру виділили 5409 бюджетних місць.
434 місця віддали галузі "Управління та адміністрування". "Механічна інженерія" отримала 423 місця.
На якій спеціальності виділили найбільше бюджетних місць / скриншот
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Що змінилося для вступників в аспірантуру у 2024 році
У 2024 році Міносвіти України значно змінило правила вступу в аспірантуру. Причина – значний ажіотаж серед чоловіків призовного віку для отримання відстрочки. Тож цьогоріч запрацювали такі зміни:
- ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру зберегли. Але допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановили оцінку ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
- Щодо ЄВІ (частина – іноземна мова), оцінку вступника можуть не враховувати в конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це робитиме виш;
- Кількість бюджетних місць обіцяли збільшити до 7000.
- Скасували набір на денну форму за контрактом до 2025 року.
- Переведення з інших форм навчання на денну – недоступне.
- Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).