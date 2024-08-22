Наибольшее количество бюджетных мест получила специальность "Информационные технологии". 619 человек смогут их осваивать на третьем уровне высшего образования.

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На каких специальностях выделили больше всего бюджетных мест

Чуть меньше – 520 мест – получила отрасль "Социальные и поведенческие науки". На третьем месте – "Образование/Педагогика" – 465.

Всего в этом году на аспирантуру выделили 5409 бюджетных мест.

434 места отдали отрасли "Управление и администрирование". "Механическая инженерия" получила 423 места.



На какой специальности выделили больше всего бюджетных мест / скриншот

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Что изменилось для поступающих в аспирантуру в 2024 году

В 2024 году Минобразования Украины значительно изменило правила поступления в аспирантуру. Причина – значительный ажиотаж среди мужчин призывного возраста для получения отсрочки. Поэтому в этом году заработали такие изменения: