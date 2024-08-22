Наибольшее количество бюджетных мест получила специальность "Информационные технологии". 619 человек смогут их осваивать на третьем уровне высшего образования.
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На каких специальностях выделили больше всего бюджетных мест
Чуть меньше – 520 мест – получила отрасль "Социальные и поведенческие науки". На третьем месте – "Образование/Педагогика" – 465.
Всего в этом году на аспирантуру выделили 5409 бюджетных мест.
434 места отдали отрасли "Управление и администрирование". "Механическая инженерия" получила 423 места.
На какой специальности выделили больше всего бюджетных мест / скриншот
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Что изменилось для поступающих в аспирантуру в 2024 году
В 2024 году Минобразования Украины значительно изменило правила поступления в аспирантуру. Причина – значительный ажиотаж среди мужчин призывного возраста для получения отсрочки. Поэтому в этом году заработали такие изменения:
- ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру сохранили. Но допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях установили оценку ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- По ЕВЭ (часть – иностранный язык), оценку поступающего могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет делать вуз;
- Количество бюджетных мест обещали увеличить до 7000.
- Отменили набор на дневную форму по контракту до 2025 года.
- Перевод с других форм обучения на дневную – недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).