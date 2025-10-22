У новій моделі поєднуватимуть навчання з роботою над дослідницьким проєктом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Що відомо про проєктну аспірантуру?

Тривалість роботи над проєктом становитиме до 48 місяців. Вона передбачає окремий бюджет.

Пропонована модель створює середовище, у якому є ресурси для фундаментальних і прикладних досліджень, а також можливість залучати додаткове фінансування в науку,

– повідомив посадовець.

І додав, що присвоєння PhD в Україні має бути підтверджено реальним дослідженням із відчутним результатом для науки й економіки. Адже наука має існувати не у відриві від життя – вона має бути його частиною, як це відбувається в провідних країнах світу.

У межах цього підходу:

аспірант отримує щомісячне грошове забезпечення від 25 000 гривень та офіційне працевлаштування за трудовим договором у межах свого проєкту;

науковий керівник отримує доплату за керівництво цим проєктом;

дослідження також фінансується коштами на матеріали, реактиви та участь у наукових конференціях.

Зараз проєкт постанови, який пропонує запуск нової моделі підготовки PhD, перебуває на громадському обговоренні. Можна долучатися зі своїми пропозиціями.

Як відбуватиметься відбір?

У МОН уточнили, що конкурс PhD-проєктів проводять у Національній електронній науково-інформаційній системі з дотриманням принципів прозорості та рівних умов. Перевагу надаватимуть проєктам STEM-тематики з впливом на обороноздатність України, науковою новизною та потенціалом практичної цінності й комерціалізації.

Масштаб експерименту – до 100 проєктів.

Хто може брати участь?

До конкурсу подають спільні заявки потенційного здобувача (має ступінь магістра / спеціаліста, рівень англійської – не нижче за B2) і керівника PhD-проєкту (науковий / науково-педагогічний працівник закладу за основним місцем роботи).

Здобувач має перебувати в Україні та проводити основну частину дослідження на території нашої держави. Експериментальний проєкт триватиме два роки з дати набрання чинності постановою.