Про це заявив нещодавно призначений заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко під час брифінгу. Про це інформує 24 Канал.

Як МОН бореться з ухилянтами в аспірантурі?

Так, уповноважені особи проводять моніторинг якості підготовки аспірантів і перевірку університетів, де виявляють порушення.

У ході однієї з перевірок, зокрема, виявили, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО близько трьох тисяч "аспірантів". Закладу анулювали ліцензію,

– повідомив заступник Лісового.

Він також уточнив, що в Україні навчається близько 15 тисяч аспірантів, і ця кількість стабілізувалася.

4600 – це ті аспіранти, які вступили у 2025 році. За 2024 рік – 10 тисяч аспірантів бюджетної і контрактної форм,

– уточнили у відомстві.

Частину осіб раніше відрахували за результатами перевірок, моніторингів і рішень вишів.

Водночас вступна кампанія в аспірантуру ще триває: цьогоріч виділили 7 тисяч бюджетних місць, тож кількість аспірантів буде більшою ніж 4600 осіб.

Цікаво! У МОН раніше заявляли, що зробили вступну кампанію недружньою до ухилянтів.

У МОН також уточнили, що єдиний державний залік для аспірантів, який планували запровадити для перевірки знань з української та іноземної мов, поки не запроваджуватимуть.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?