Про це інформує 24 Канал з посиланням на статистичні дані, які презентувала очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час пресконференції, присвяченої вступній кампанії.
Скільки чоловіків вступило в аспірантуру?
Вакуленко розповіла, що статистика зареєстрованих для складання вступних іспитів в аспірантуру є цікавою у розрізі статі.
Чоловіків значно більше ніж жінок обирають вступ в аспірантуру,
– зауважила вона.
Так, за словами очільниці УЦОЯО, з понад 16,3 тисячі зареєстрованих для проходження ЄВІ та ЄВВ абсолютна більшість – понад 80% (13,1 тисяча) – чоловіки.
Натомість жінок трохи менше ніж 20% – 3,2 тисячі потенційних абітурієнток.
Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?
- 2025 року МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.
- У відомстві заявили, що цьогоріч на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.
- Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.
- Також запровадили новий вступний загальнодержавний іспит з методології наукових досліджень. Це де-факто перевірка того, наскільки той чи той вступник готовий до того, щоб проводити наукові дослідження.
- У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".
- І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.