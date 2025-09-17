Про це інформує 24 Канал з посиланням на статистичні дані, які презентувала очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час пресконференції, присвяченої вступній кампанії.

Скільки чоловіків вступило в аспірантуру?

Вакуленко розповіла, що статистика зареєстрованих для складання вступних іспитів в аспірантуру є цікавою у розрізі статі.

Чоловіків значно більше ніж жінок обирають вступ в аспірантуру,

– зауважила вона.

Так, за словами очільниці УЦОЯО, з понад 16,3 тисячі зареєстрованих для проходження ЄВІ та ЄВВ абсолютна більшість – понад 80% (13,1 тисяча) – чоловіки.

Натомість жінок трохи менше ніж 20% – 3,2 тисячі потенційних абітурієнток.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?