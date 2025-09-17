Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на статистические данные, которые представила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-конференции, посвященной вступительной кампании.
Сколько мужчин поступило в аспирантуру?
Вакуленко рассказала, что статистика зарегистрированных для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру интересна в разрезе пола.
Мужчин значительно больше чем женщин выбирают поступление в аспирантуру,
– отметила она.
Так, по словам руководительницы УЦОКО, из более 16,3 тысячи зарегистрированных для прохождения ЕВЭ и ЕВВ абсолютное большинство – более 80% (13,1 тысяча) – мужчины.
Зато женщин чуть меньше 20% – 3,2 тысячи потенциальных абитуриенток.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025 года?
- в 2025 году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
- В ведомстве заявили, что в этом году на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
- В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
- Также ввели новый вступительный общегосударственный экзамен по методологии научных исследований. Это де-факто проверка того, насколько тот или иной абитуриент готов к тому, чтобы проводить научные исследования.
- В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
- І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.