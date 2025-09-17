Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на статистические данные, которые представила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-конференции, посвященной вступительной кампании.

Сколько мужчин поступило в аспирантуру?

Вакуленко рассказала, что статистика зарегистрированных для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру интересна в разрезе пола.

Мужчин значительно больше чем женщин выбирают поступление в аспирантуру,

– отметила она.

Так, по словам руководительницы УЦОКО, из более 16,3 тысячи зарегистрированных для прохождения ЕВЭ и ЕВВ абсолютное большинство – более 80% (13,1 тысяча) – мужчины.

Зато женщин чуть меньше 20% – 3,2 тысячи потенциальных абитуриенток.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025 года?