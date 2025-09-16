Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. С этого года размещение государственного заказа на подготовку аспирантов МОН впервые осуществляет на критериальной основе.

Как распределяли места в аспирантуру?

Особенностями критериального подхода является учет ряда показателей успешности деятельности высшего образования в сфере науки и подготовки и аттестации специалистов, в частности:

количества успешных защит диссертаций на соискание ученой степени доктора философии по соответствующей отрасли знаний (специальности);

количества выпускников второго (магистерского) уровня высшего образования по специальностям соответствующей области знаний (специальности) по всем источникам финансирования;

количества докторов наук и докторов философии (кандидатов наук);

количества аккредитованных образовательно-научных программ подготовки докторов философии по соответствующей области знаний (специальности) с решением "аккредитована с определением образцовая;

удельного веса штатных научно-педагогических и научных работников вуза, которые имеют не менее пяти научных публикаций в периодических изданиях за десять предыдущих календарных лет;

объемов поступлений в общий и специальный фонды по результатам выполнения научных и научно-технических работ, научных услуг, по проектам международного сотрудничества и т.д;

результатов действующей в 2025 году государственной аттестации по научному направлению учреждения высшего образования;

позиций университетов в самых престижных международных рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);

участие в международных проектах по направлениям КА2 и КА3 программы международной технической помощи ЕС "Эразмус +", "Горизонт 2020", "Горизонт Европа", "НАТО", "Евратом".

отдельный критерий академической добропорядочности, подтверждающий объемы государственного заказа в тех вузах, в которых по защищенным в них диссертациям, отсутствуют подтвержденные решения НАОКВО об обнаружении плагиата.

С распределением мест в разрезе высших учебных заведений, отраслей знаний и отдельных регулируемых специальностей, в соответствии с решением конкурсной комиссии, можно ознакомиться по ссылке – в выписке.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?