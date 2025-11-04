Об этом заявил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина. Об этом информирует 24 Канал.

Какая статистика по поступлению в аспирантуру?

Чиновник говорит: там, где образование рассматривали как способ избежать мобилизации, показатели вернулись к "обычным", которые были до полномасштабного вторжения России.

И мы можем сказать, что в этом году аспирантура перестала быть способом уклонения от мобилизации,

– убеждает заместитель Лисового.

И добавляет, что те, кто действительно хочет получать степень, писать диссертацию, они имеют полное право на обучение.

Кто воспринимает это как возможность избежать мобилизации и учился фиктивно – мы это отслеживаем и очень ругаем руководителей учреждений. Также этими вопросами дальше занимаются наша Государственная служба качества образования и правоохранительные органы,

– отметил Трофименко.

Он считает, что МОН приняло правильные решения, чтобы решить проблему.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?